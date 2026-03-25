El precio de la luz este miércoles 25 de marzo se sitúa en 0,1383 €/kWh de media, una jornada que presenta un semáforo amarillo según las previsiones de los mercados eléctricos. La tarifa de hoy ofrece interesantes oportunidades de ahorro para los consumidores domésticos, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

La jornada se caracteriza por un marcado valle eléctrico que permitirá a los hogares españoles reducir significativamente su factura de la luz si ajustan sus hábitos de consumo a los momentos más económicos del día.

Las mejores horas para ahorrar en la factura

La hora más económica del día será de 09:00 a 10:00 horas, con un precio de 0,099 €/kWh, lo que representa una oportunidad excepcional para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como la lavadora, el lavavajillas o el horno. Esta franja matutina coincide con el momento de menor demanda eléctrica de la jornada.

Por el contrario, los consumidores deberán evitar el consumo entre las 20:00 y 21:00 horas, cuando el precio alcanzará su pico máximo de 0,2143 €/kWh. Esta diferencia de más de 11 céntimos por kWh entre la hora más barata y la más cara subraya la importancia de planificar el consumo doméstico.

La franja más económica del día se concentra en las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 05:00 y las 10:00 horas, donde los precios se mantienen por debajo de los 0,12 €/kWh de media.

Evolución del precio por tramos del día

Durante la madrugada, los precios se mantienen estables en torno a los 0,11-0,12 €/kWh, ofreciendo una buena oportunidad para los consumos nocturnos programados. La primera mitad de la mañana presenta los valores más atractivos, con el mínimo absoluto a las 09:00 horas.

El mediodía marca un cambio de tendencia, con precios que se elevan hasta los 0,17 €/kWh entre las 11:00 y las 14:00 horas, coincidiendo con el aumento de la demanda empresarial. La tarde temprana ofrece un respiro, con valores que vuelven a bajar a los 0,10 €/kWh entre las 14:00 y 17:00 horas.

La noche concentra los precios más elevados de la jornada, especialmente entre las 18:00 y 22:00 horas, cuando la demanda doméstica alcanza su pico diario. A partir de las 22:00 horas, los precios experimentan un descenso notable, situándose de nuevo por debajo de los 0,13 €/kWh.

Precio de la luz por horas este miércoles