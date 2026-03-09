El lunes 9 de marzo estará marcado por una estabilidad inicial que dará paso a precipitaciones débiles durante la tarde, con temperaturas máximas que se mantendrán en los 17 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado el pronóstico oficial para la ciudad autónoma de Ceuta de cara a este lunes, 9 de marzo. La jornada se presenta con una evolución meteorológica dual, comenzando con un ambiente predominantemente soleado que se irá cubriendo conforme avance el día, con la posibilidad de registrar lluvias leves en el tramo final de la jornada.

Según el organismo meteorológico, el escenario inicial en Ceuta estará caracterizado por la ausencia total de nubes durante las primeras horas de la madrugada. Esta situación de estabilidad se mantendrá con cielos poco nubosos desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde.

Cambio de tendencia y precipitaciones

El cambio en el tiempo llegará en la segunda mitad del día. La AEMET advierte de que la nubosidad irá en aumento, dejando un cielo cubierto que podría descargar lluvias escasas hasta la caída de la noche. A diferencia de la mañana, donde no se esperan chubascos, estas precipitaciones de carácter débil marcarán el cierre del lunes.

Estabilidad en los termómetros y vientos flojos

En el apartado de las temperaturas, no se prevén oscilaciones significativas respecto a los valores registrados anteriormente. Las máximas alcanzarán los 17 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 11 grados, manteniendo un ambiente fresco pero estable para la época del año.

Por último, el pronóstico indica que el viento soplará con intensidad floja y tendrá una dirección predominante del oeste, lo que contribuirá a la sensación térmica suave durante las horas centrales del día.