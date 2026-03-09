El RCDE Stadium cierra la jornada 27 con un enfrentamiento entre un conjunto perico que acecha los puestos europeos y un cuadro ovetense necesitado de puntos para salir del pozo

El RCD Espanyol y el Real Oviedo se enfrentan este lunes, 9 de marzo, en el RCDE Stadium para disputar el encuentro que pone el broche a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El choque, que arrancará a las 21:00 horas, sitúa frente a frente a dos equipos con realidades opuestas en la tabla, pero con la misma urgencia de sumar para cumplir sus respectivos objetivos en el último tramo de la competición.

El equipo blanquiazul llega a esta cita tras haber medido sus fuerzas recientemente contra el Elche y el Atlético de Madrid. Por su parte, el Real Oviedo encara el desplazamiento a Cornellà-El Prat después de haberse enfrentado en las últimas jornadas al propio Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Tras el duelo de hoy, el calendario del Espanyol continuará frente al Mallorca y el Getafe, mientras que los asturianos deberán recibir al Valencia y visitar al Levante.

Contraste en la clasificación y estadísticas

La situación clasificatoria antes del pitido inicial marca una distancia considerable entre ambos contendientes. El Espanyol ocupa la séptima posición con 36 puntos, consolidándose como uno de los aspirantes a las plazas de privilegio. Su balance hasta el momento es de 10 victorias, 6 empates y 10 derrotas, con un registro goleador de 33 tantos a favor y 39 en contra. En su feudo, los catalanes han logrado 6 victorias y 2 empates en 13 encuentros.

En el polo opuesto se encuentra el Real Oviedo, que cierra la tabla en la vigésima posición con 17 puntos. El conjunto carbayón suma 3 victorias, 8 empates y 15 derrotas en lo que va de curso, acusando una falta de acierto de cara a portería con solo 16 goles a favor por 43 encajados. Como visitante, los asturianos buscarán mejorar su estadística de apenas un triunfo lejos de su estadio en 13 desplazamientos.

Horario y dónde ver el Espanyol – Real Oviedo

El partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports se disputa hoy lunes, 9 de marzo, en el RCDE Stadium. El encuentro comenzará a las 21:00 horas y podrá seguirse en directo a través de los siguientes canales:

• M+ LaLiga

• LaLiga TV Bar