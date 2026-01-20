La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes, 20 de enero, una jornada marcada por la estabilidad en los cielos pero con una presencia notable del viento en la ciudad autónoma. Tras un amanecer despejado, se espera que el día transcurra con intervalos de nubes altas que no empañarán la sensación de buen tiempo, aunque la probabilidad de precipitación se mantiene en un discreto 30%.

Temperaturas y sensación térmica

Los valores térmicos se mantendrán estables respecto al inicio de la semana, moviéndose en un rango típicamente invernal pero suave para la zona:

• Máxima: 15°C (en las horas centrales del día).

• Mínima: 10°C (especialmente durante la madrugada y el final del día).

El viento: el gran protagonista

El viento de componente Oeste (Poniente) será el factor meteorológico más destacado de la jornada. Se esperan rachas que podrían alcanzar los 55 km/h, lo que podría generar algo de oleaje en el Estrecho. La velocidad media del viento rondará los 37 km/h, aportando una sensación térmica algo más fresca a pesar del sol.

Datos detallados del día

Para quienes planeen actividades al aire libre o navegación, estos son los indicadores clave:

• Radiación UV: Muy baja (Índice 1). No es necesaria protección especial.

• Humedad: Elevada, en torno al 71%.

• Presión atmosférica: 1019 hPa, síntoma de estabilidad.

• Luz solar: El sol ha salido a las 08:27 y se pondrá a las 18:36, ofreciendo algo más de 10 horas de luz.

• Estado del cielo: Cielos con un 38% de nubosidad media; sin previsión de lluvia ni nieve.