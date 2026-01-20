El precio de la electricidad se mantiene en niveles elevados en este arranque de 2026, consolidando una tendencia de costes por encima de los 100 euros/MWh. Para este martes 20 de enero, el precio medio del pool eléctrico se sitúa en 102,13 euros/MWh, lo que supone un ligero alivio frente a las cifras del lunes, aunque sigue castigando el bolsillo del consumidor.

Las horas más baratas: ¿Cuándo poner los electrodomésticos?

A diferencia de otros días donde el coste es uniforme, hoy existen dos ventanas de oportunidad para reducir el gasto si se desplaza el consumo de los aparatos de mayor potencia (lavadora, lavavajillas o secadora):

• La hora de oro: La más barata de todo el día será de 04:00 a 05:00, con un precio de 83,83 euros/MWh.

• La franja de tarde: Para quienes no puedan trasnochar, el tramo más recomendable es de 13:00 a 16:00, cuando el precio bajará hasta los 86,05 euros/MWh.

Las horas más caras: ¡Cuidado con el pico de la noche!

Se recomienda evitar el consumo intensivo durante las horas punta, especialmente al final del día, cuando el precio se dispara por encima de los 125 euros:

• Pico máximo: De 19:00 a 20:00, el precio alcanzará su techo con 127,25 euros/MWh.

• Tramo crítico: Toda la franja de 18:00 a 21:00 se mantendrá por encima de los 125 euros, siendo el momento más prohibitivo del martes.

Listado completo del precio de la luz por horas (20 de enero)

• Madrugada:

• 00:00 – 01:00: 103,80 €/MWh

• 01:00 – 02:00: 98,13 €/MWh

• 02:00 – 03:00: 90,31 €/MWh

• 03:00 – 04:00: 86,27 €/MWh

• 04:00 – 05:00: 83,83 €/MWh (Mínimo del día)

• 05:00 – 06:00: 87,52 €/MWh

• 06:00 – 07:00: 96,94 €/MWh

• Mañana:

• 07:00 – 08:00: 109,99 €/MWh

• 08:00 – 09:00: 123,86 €/MWh

• 09:00 – 10:00: 118,19 €/MWh

• 10:00 – 11:00: 98,21 €/MWh

• 11:00 – 12:00: 94,54 €/MWh

• 12:00 – 13:00: 93,56 €/MWh

• Tarde:

• 13:00 – 14:00: 86,15 €/MWh

• 14:00 – 15:00: 86,05 €/MWh

• 15:00 – 16:00: 86,99 €/MWh

• 16:00 – 17:00: 92,12 €/MWh

• 17:00 – 18:00: 108,99 €/MWh

• Noche:

• 18:00 – 19:00: 125,10 €/MWh

• 19:00 – 20:00: 127,25 €/MWh (Máximo del día)

• 20:00 – 21:00: 127,01 €/MWh

• 21:00 – 22:00: 120,83 €/MWh

• 22:00 – 23:00: 108,33 €/MWh

• 23:00 – 24:00: 97,24 €/MWh