La Junta de Andalucía ha informado de que está previsto que en las próximas horas se lleve a cabo la retirada de los dos últimos vagones del tren Iryo que descarriló este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en la comunidad en los últimos años.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota de prensa, los trabajos se realizarán con una grúa de gran tonelaje y se intentará, además, apuntalar el penúltimo vagón con el objetivo de evitar un posible vuelco durante las labores de retirada.

Esta información ha sido comunicada tras la última reunión de coordinación celebrada en el puesto de mando avanzado instalado en Adamuz, donde participan los distintos servicios de emergencia y administraciones implicadas en la gestión del siniestro.

El accidente ferroviario, cuyas causas continúan bajo investigación, ha dejado hasta el momento un balance provisional de 40 fallecidos, además de numerosos heridos, y ha provocado una profunda conmoción tanto en la localidad cordobesa como en el conjunto del país.

Las labores de rescate y aseguramiento de la zona continúan bajo estrictas medidas de seguridad, mientras se trabaja para restablecer la normalidad en la infraestructura afectada. (Agencias)