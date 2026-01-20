El Estadio Castalia (Castellón) se viste de gala este martes 20 de enero de 2026 para acoger el primer gran asalto de la Supercopa de España. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentan en un derbi que decidirá quién lucha por el título el próximo sábado. Las «merengues» buscan su primera final consecutiva, mientras que las «colchoneras» apuestan por la inspiración de Luany para dar la sorpresa.

Hora y dónde ver el partido gratis en TV

Al celebrarse en España, RTVE ofrece la cobertura completa en abierto y de forma gratuita:

• Hora: 19:15 (hora peninsular española).

• Televisión (Gratis): Se podrá ver en directo por La 2 y Teledeporte.

• Online / Streaming: A través de la plataforma RTVE Play (gratis) y en Cataluña por el canal Esport3.

Las claves del derbi en Castellón

La igualdad marca este enfrentamiento, aunque las estadísticas previas de la temporada añaden picante al choque:

1. Favoritismo vs. Precedentes: El Real Madrid llega mejor posicionado en Liga, pero el Atlético de Madrid ya sabe lo que es ganarle este año (victoria colchonera por 2-1).

2. Duelo de artilleras: El Madrid confía en la escocesa Caroline Weir (7 goles), mientras que el Atleti tiene en Synne Jensen a su máxima realizadora con 7 tantos.

3. Hito individual: La portera madridista Misa Rodríguez cumple hoy 200 partidos defendiendo la camiseta blanca, una motivación extra para el bloque de Pau Quesada.

Calendario de la Supercopa 2026

• Semifinal 1 (Hoy): Real Madrid vs. Atlético de Madrid (19:15).

• Semifinal 2 (Mañana): FC Barcelona vs. Athletic Club (Miércoles 21, 19:15).

• Gran Final: Sábado 24 de enero a las 19:00.