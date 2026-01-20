Las bolsas europeas afrontan este martes 20 de enero de 2026 una sesión de cautela y tono negativo. Tras el festivo de ayer en EE. UU., los inversores miran con nerviosismo la reapertura de Wall Street en un contexto de escalada en las tensiones comerciales. La amenaza de aranceles por parte del presidente de EE. UU. a los países que interfieran en sus ambiciones sobre Groenlandia está pesando sobre el sentimiento inversor, con analistas advirtiendo de posibles correcciones de hasta el 8% en Europa si la situación escala.

Ibex 35: El selectivo español busca los 17.700 puntos

El Ibex 35 inicia la jornada tratando de digerir las pérdidas de ayer (-0,26%). El selectivo se mueve en el entorno de los 17.665 puntos, lastrado por los sectores más expuestos al comercio internacional.

• Valores en el foco: Los bancos y las mineras son los sectores más vulnerables hoy según analistas de Barclays.

• Referencia nacional: El Tesoro Público celebra hoy una subasta de deuda (10:45) y el INE ha publicado datos de la balanza comercial y producción de servicios.

Euríbor: Ligero repunte en las hipotecas

El índice de referencia para las hipotecas en España registra hoy un pequeño ascenso:

• Valor diario (20/01): 2,259%

• Contexto: Aunque sube ligeramente respecto al 2,248% de ayer, se mantiene en niveles históricamente bajos respecto al año pasado, situando la media de enero por debajo del 2,3%.

Agenda del día: Davos y el PIB europeo

La jornada está marcada por citas macroeconómicas y políticas de primer nivel:

1. Foro de Davos: Comienzan las intervenciones clave. Hoy hablan Ursula von der Leyen (09:00), el vicepresidente chino He Lifeng y el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent. Se esperan declaraciones sobre el conflicto diplomático por Groenlandia.

2. PIB de la Eurozona: Eurostat publica a las 11:00 los datos definitivos del tercer trimestre de 2025.

3. Resultados Empresariales: Hoy rinden cuentas gigantes como Netflix, 3M y United Airlines, además de Renault en Europa.

Wall Street y Criptomonedas

• Wall Street: La reapertura a las 15:30 será el catalizador definitivo. Se espera volatilidad ante la postura de Trump sobre el proteccionismo comercial.

• Criptomonedas: Bitcoin y el mercado cripto se mantienen estables, a la espera de ver si el dólar se fortalece como refugio ante la incertidumbre comercial.