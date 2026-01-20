El Barça de Xavi Pascual afronta esta noche un examen psicológico clave en el Palau Blaugrana. Tras la dura imagen ofrecida en el Clásico ante el Real Madrid (80-61), el conjunto azulgrana necesita una victoria balsámica para mantenerse en la zona noble de la clasificación, donde marcha empatado con los blancos con un balance de 14-8.

Pascual ha encendido las alarmas al hablar de un «periodo de cansancio mental» en su plantilla, una fatiga que deberán aparcar para superar a un rival que llega con novedades de peso.

Horario y dónde ver el Barça vs. Dubai Basketball

El encuentro cierra la primera de las dos jornadas de Euroliga previstas para esta semana:

• Fecha: Martes, 20 de enero de 2026.

• Hora: 20:30 (hora peninsular española).

• Pabellón: Palau Blaugrana (Barcelona).

• Televisión: En directo a través de Movistar Plus+.

Las claves del partido: Amenaza árabe en el Palau

El Dubai Basketball, debutante en la competición, llega sin la presión de los grandes transatlánticos europeos, pero con un arsenal renovado que lo convierte en un «equipo peligro»:

1. El regreso de Dzanan Musa: La gran bomba del equipo árabe es la vuelta del exmadridista, que no jugaba desde la segunda jornada y debuta con su nueva camiseta en Barcelona.

2. El factor Bruno Caboclo: El reciente fichaje procedente del Hapoel ha viajado con el equipo. Aunque su inscripción estaba en duda, su presencia física en Barcelona sugiere que podría tener sus primeros minutos en Euroliga.

3. Obligación azulgrana: El Barça es muy favorito sobre el papel, pero una derrota hoy agravaría las dudas sobre la frescura de las piernas y la mente de los jugadores de Pascual.