La emoción de la Copa África 2026 alcanza su punto álgido este viernes, 9 de enero de 2026. La selección anfitriona, Marruecos, se mide a la siempre peligrosa Camerún en un choque de trenes que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. El escenario será el imponente Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, que espera un lleno absoluto con cerca de 70.000 gargantas apoyando a los «Leones del Atlas».

Análisis del partido: Brahim Díaz contra la historia

Marruecos llega a esta cita con la vitola de favorita, no solo por su condición de anfitrión, sino por el estado de forma de su gran estrella: Brahim Díaz. El jugador del Real Madrid fue decisivo en los octavos de final ante Tanzania, anotando el gol de la victoria (1-0) y sumando ya cuatro tantos en lo que va de competición.

Sin embargo, los precedentes históricos favorecen a los «Leones Indomables» de Camerún. Ambas selecciones no se cruzan en una eliminatoria de la AFCON desde hace casi 40 años, y los cameruneses nunca han perdido ante Marruecos en este torneo (dos victorias y un empate en sus duelos de 1986, 1988 y 1992). Camerún llega con la moral alta tras batir a Sudáfrica por 2-1, con una actuación estelar de su guardameta Devis Epassy y el joven Christian Kofane.

Detalles del partido: Camerún vs. Marruecos

El choque entre dos de las potencias históricas del continente africano llega en un momento de máxima forma para ambos.

• Fecha: Viernes, 9 de enero de 2026.

• Hora: 20:00 horas (horario peninsular de España).

• Estadio: Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat (Marruecos).

• Fase: Cuartos de final de la Copa Africana de Naciones (AFCON 2026).

Dónde ver el partido hoy en España

Para seguir las evoluciones de la selección anfitriona y ver si los cameruneses mantienen su hegemonía histórica sobre Marruecos en este torneo, los aficionados disponen de las siguientes opciones de transmisión:

• Televisión: El encuentro se emite en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7) y específicamente por el canal M+ Liga de Campeones (dial 60).

• Online / Streaming: El partido se puede ver a través de la aplicación de Movistar Plus+ desde cualquier dispositivo. Para aquellos que no sean clientes de fibra o móvil de la operadora, el encuentro también está accesible mediante el plan mensual de 9,99 euros de la plataforma OTT de Movistar.

Alineaciones probables

Se espera que ambos técnicos salgan con sus onces de gala, destacando la presencia de las figuras del Real Madrid y el Manchester United:

• Marruecos: Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi; Ziyech, Brahim Díaz, Ezzalzouli; En-Nesyri.

• Camerún: Devis Epassy; Tchamadeu, Castelletto, Wooh, Nouhou; Anguissa, Baleba, Kemen; Bryan Mbeumo, Magri y Christian Kofane.

La gran final en el horizonte

El ganador de este duelo dará un paso de gigante hacia el título. El Estadio de Rabat, sede del partido de hoy, también acogerá la gran final de la Copa África el próximo domingo 18 de enero de 2026.