El martes 14 de abril de 2026 la conexión marítima entre Ceuta y Algeciras mantiene una operativa constante con Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas. Las travesías se realizan con una duración que varía entre 60 minutos en los servicios Fast Ferry y 90 minutos en los Ferry.
Para planificar el viaje, en Ceuta hay 19 salidas hacia Algeciras entre las 06:00 y las 23:00, mientras que desde Algeciras salen 20 ferrys hacia Ceuta entre las 06:30 y las 23:30.
Ruta Ceuta – Algeciras
Este es el detalle de las salidas del día desde Ceuta hacia Algeciras, con servicios Fast Ferry (60 min) y Ferry (90 min) operados por Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:45
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|16:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|17:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:15
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|19:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|20:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|22:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
Ruta Algeciras – Ceuta
Estas son las salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta para el martes 14 de abril de 2026, con opciones Fast Ferry (60 min) y Ferry (90 min) de Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:30
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|15:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|16:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|17:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|19:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|20:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|21:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|22:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
Recomendaciones para viajeros
Para embarcar sin contratiempos, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y confirmar el horario con la compañía antes de desplazarse.
Además, conviene revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y tener preparada la documentación de viaje necesaria para el trayecto Ceuta–Algeciras o Algeciras–Ceuta.