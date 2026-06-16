Martes, 16 de junio de 2026. Según la información de AEMET para el ámbito municipal, el tiempo en España se reparte entre cielos poco nubosos y intervalos nubosos en gran parte del territorio, mientras que el riesgo de lluvia se mantiene, en general, bajo. Las temperaturas, de medias a cálidas, marcan diferencias entre la mitad norte y el interior peninsular, y también entre el litoral y el sur.

En las próximas horas, el viento acompaña el gradiente térmico: en zonas del norte soplan componentes más frías, mientras que en el centro y el sur predominan brisas más cálidas. A continuación, repasamos el estado del tiempo por zonas.

Norte peninsular

En el norte, los cielos alternan entre intervalos nubosos y poco nuboso. En Bilbao se prevén 27°C de máxima y 16°C de mínima, con viento del N a 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 10%, según AEMET. También se observan intervalos en la misma línea atmosférica.

En A Coruña, la jornada se plantea más estable: 21°C de máxima y 16°C de mínima, con poco nuboso, viento del NO a 20 km/h y probabilidad de precipitación del 0%. En el norte, la sensación general será de fresco a agradable, especialmente en la primera parte del día.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene un patrón de intervalos nubosos y temperaturas que suben con fuerza respecto a la noche. Madrid registrará 31°C como máxima y 17°C como mínima, con viento del S a 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 15%. AEMET apunta a un día dominado por la nubosidad variable.

Zaragoza, en cambio, alcanza valores más altos: 36°C de máxima y 20°C de mínima, con intervalos nubosos y viento del SO a 5 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 20%. En conjunto, interior y alrededores presentan un ambiente cálido, con el cielo sin definirse del todo.

Sur peninsular

En el sur, la jornada destaca por cielos despejados y temperaturas elevadas. Sevilla apunta a 36°C de máxima y 19°C de mínima, con viento del S a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 5%. La estabilidad atmosférica se refleja en el predominio de cielo despejado.

Ceuta comparte esa línea de calma: 25°C de máxima y 18°C de mínima, con despejado, viento del E a 10 km/h y precipitación prácticamente nula (probabilidad 0%, según AEMET). Por tanto, el día se presenta luminoso, con buen tiempo para actividades al aire libre.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo se espera tiempo mayormente estable. Barcelona registrará 30°C de máxima y 23°C de mínima, con poco nuboso y viento del E a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%. La diferencia entre la noche y la tarde será menor que en zonas interiores, con noches templadas.

En el entorno de Valencia, el cielo estará despejado: 30°C de máxima y 19°C de mínima, con viento del SE a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. En esta franja, el protagonismo lo tendrá el sol, con una brisa que puede resultar agradable durante las horas centrales.

Islas Baleares

Las islas Baleares presentan condiciones de cielo despejado y viento sostenido. Palma de Mallorca alcanza 33°C de máxima y 19°C de mínima, con despejado, viento del S a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. AEMET resume un día sin señales de precipitación y con un componente marítimo marcado.

Así, la combinación de temperaturas suaves por la noche y máximas moderadamente altas favorecerá planes en la costa. El viento del sur puede aportar sensación de frescor, especialmente al atardecer.

Islas Canarias

En Canarias, la situación varía entre norte de las islas y áreas atlánticas. En Las Palmas de Gran Canaria se prevé 24°C de máxima y 20°C de mínima, con muy nuboso, viento del N a 30 km/h y probabilidad de lluvia del 0% (AEMET). La jornada será más gris, pero sin riesgo de chubascos.

El ambiente se mantendrá estable: nubosidad alta o media y un régimen de viento más marcado, que podría hacerse notar en zonas expuestas. Con estas cifras, la sensación general será templada y ventosa, con ausencia de precipitaciones.

Recomendaciones

Para el centro y sur peninsular (Madrid, Zaragoza, Sevilla), se recomienda protección solar y mantener hidratación, por las máximas de hasta 36°C.

y mantener hidratación, por las máximas de hasta 36°C. En el norte y Canarias (Bilbao, A Coruña, Las Palmas), conviene llevar ropa ligera pero considerar el viento, especialmente en la zona atlántica.

pero considerar el viento, especialmente en la zona atlántica. Como la probabilidad de lluvia es en general baja (0% a 20% según capital), las actividades al aire libre pueden planificarse con normalidad.

Cerramos el martes 16 de junio con un mensaje claro: predominan condiciones estables y cielos que oscilan entre despejado y nuboso, con temperaturas que oscilan desde máximas cercanas a 21°C en el norte hasta 36°C en interior y sur, siempre conforme a la información de AEMET para los datos municipales aportados.