Mientras Julio Iglesias disfruta de sus vacaciones en el Caribe, sus medio hermanos viven la tranquilidad de Jacksonville, Estados Unidos. Jamie y Ruth Iglesias, hijos del doctor Julio Iglesias Puga y la estadounidense Ronna Keitt, han optado por una vida alejada de la fama y los flashes, rodeados de recuerdos familiares y momentos sencillos.

Este año tiene un significado especial para la familia, ya que se cumplen veinte años del fallecimiento de su padre, una figura influyente tanto en la medicina como en la vida de sus hijos. Ronna Keitt ha recordado en varias ocasiones la importancia de mantener vivas las raíces españolas y la memoria del doctor Iglesias, describiéndolo como un hombre sencillo que valoraba los placeres simples y evitaba el protagonismo.

Un entorno protegido y familiar

El doctor Iglesias Puga, ginecólogo de renombre, estuvo casado en dos ocasiones. De su primer matrimonio con María del Rosario de la Cueva nacieron Julio y Carlos. Tras su divorcio y varios romances, conoció a Ronna Keitt, una joven modelo estadounidense que llegó a España para estudiar el idioma. Su unión consolidó una familia estable, y poco después de mudarse a Estados Unidos nacieron Jamie y Ruth.

La familia se estableció en el exclusivo Jacksonville Golf and Country Club, un entorno seguro y cómodo donde los niños pudieron crecer alejados del bullicio y de la atención de la prensa. Ronna Keitt siempre se esforzó por proteger a sus hijos del estrés innecesario, permitiéndoles concentrarse en sus estudios y en desarrollarse con normalidad.

Vida alejada de los reflectores

Desde pequeños, Jamie y Ruth se acostumbraron a la privacidad. Jamie, apasionado del piano, eligió la música pero sin buscar los escenarios ni la fama. Se le describe como una persona reservada, inteligente y amable. Por su parte, Ruth destaca en el deporte y las artes marciales, y es activa en redes sociales, donde comparte momentos personales. Uno de sus videos sobre el amor de sus padres se volvió viral, mostrando cómo la familia puede romper los moldes tradicionales de manera auténtica.

Lazos con España y la familia

A pesar de la distancia, los hermanos mantienen contacto con Julio Iglesias y su familia, principalmente por teléfono. Cuando nació Ruth, fue Julio quien recibió primero la noticia. Ronna insiste en que sus hijos no olviden sus raíces españolas y recuerden la historia familiar.

Hoy, Jamie y Ruth ya son adultos, cursan estudios universitarios y comienzan a forjar sus propias vidas, mientras conservan vivas las tradiciones familiares y el recuerdo de su padre. Aunque eligieron un camino alejado del protagonismo mediático, su vida en Jacksonville combina tranquilidad, recuerdos y conexión con sus raíces.