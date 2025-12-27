

Las compañías aéreas han alertado a los pasajeros sobre posibles demoras en el aeropuerto de Málaga debido a las largas colas que se están registrando esta semana, coincidiendo con el período navideño.

Ryanair ha enviado mensajes a sus clientes recomendando que adelanten su llegada al aeropuerto para evitar contratiempos a la hora de facturar y pasar los controles de seguridad. Las demoras, que se han convertido en recurrentes durante los últimos días, reflejan el aumento del tráfico de viajeros en la temporada alta.

Autoridades del aeropuerto y las aerolíneas instan a los pasajeros a planificar con antelación y prever tiempos extra para sus desplazamientos, con el objetivo de garantizar un tránsito más fluido y evitar aglomeraciones en los puntos de control.