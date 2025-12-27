Una mujer ha sido encontrada muerta a primera hora de este sábado en la playa de La Caleta, en Málaga capital. El hallazgo fue realizado por unos pescadores que, al percatarse del cuerpo en la orilla, avisaron de inmediato a la Policía Nacional.

Según fuentes de la Comisaría Provincial, la fallecida podría tener alrededor de 60 años. Los servicios sanitarios acudieron al lugar, pero únicamente pudieron certificar su muerte. La alerta al 112 se produjo cerca de las nueve de la mañana, en el paseo Pablo Ruiz Picasso, a la altura de un espigón.

Efectivos de la Policía Local y sanitarios del 061 se desplazaron al lugar sin que se pudiera revertir la situación. Por el momento, no se han dado detalles sobre si el cuerpo presentaba signos de violencia ni sobre la identidad de la mujer.

Tras confirmar el fallecimiento, se notificó a la comitiva judicial, integrada por un juez de guardia, un letrado de la Administración de Justicia y un médico forense, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.

La Policía Nacional ha abierto una investigación, que continuará a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.