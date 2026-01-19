El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha sido diagnosticado de osteomielitis púbica, una infección bacteriana poco común que afecta al hueso de la pelvis y que ha sido la causa del episodio de pérdida de fuerza en las piernas que sufrió el pasado fin de semana. Illa permanece ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona desde el sábado y su evolución clínica es favorable, según han informado este lunes los responsables médicos del centro.

El director gerente del hospital, Albert Salazar, ha explicado en rueda de prensa que el president está respondiendo bien al tratamiento antibiótico administrado tras confirmarse el origen infeccioso del cuadro. “El dolor y la movilidad de las extremidades inferiores han mejorado de forma muy positiva”, ha señalado. No obstante, los médicos han recomendado reposo absoluto y prevén que Illa esté de baja al menos dos semanas, sin una reincorporación inmediata a su agenda institucional.

La infección está causada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae, un microorganismo que habitualmente se encuentra en el tracto digestivo y que rara vez provoca infecciones de este tipo. La jefa clínica del servicio de enfermedades infecciosas de Vall d’Hebron, Dolors Rodríguez, ha subrayado la excepcionalidad del caso: la osteomielitis púbica representa apenas el 1% de los diagnósticos de osteomielitis. Según la especialista, una condición previa pudo facilitar que la bacteria llegara por vía sanguínea al músculo obturador de la pelvis, desencadenando la inflamación.

El diagnóstico se confirmó este lunes tras la realización de cultivos y pruebas de imagen, después de que Illa presentara un pico de fiebre durante la noche del domingo, un síntoma clave para orientar a los médicos hacia una causa infecciosa. En un primer momento, se le practicaron escáneres y resonancias para descartar patologías graves como un ictus, lo que motivó su ingreso preventivo en la UCI, donde permaneció bajo vigilancia.

La hospitalización del president ha tenido impacto en la actividad del Govern, que ha reducido su agenda pública en los últimos días. De acuerdo con la normativa vigente, y ante la ausencia de un vicepresidente o conseller en cap, será el titular del Departamento de Presidencia, Albert Dalmau, quien asuma temporalmente las funciones que Illa no pueda desempeñar, como presidir el Consell Executiu o asistir a la sesión de control en el Parlament.

Salvador Illa, de 59 años, comenzó a notar dolor en las piernas el viernes por la noche. Aunque intentó mantener su rutina deportiva al día siguiente, las molestias se intensificaron. A pesar de ello, participó el sábado por la mañana en un acto institucional en Ascó (Tarragona). Horas después, el empeoramiento del dolor y la aparición de déficits motores y sensitivos motivaron su traslado en ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas a Vall d’Hebron, donde quedó ingresado de urgencia.