Familiares de las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) han denunciado la falta de información oficial sobre el estado y paradero de los afectados, lo que está generando una profunda angustia entre quienes buscan noticias de sus seres queridos.

Juan Barroso, portavoz de una familia de Punta Umbría (Huelva) que cuenta por el momento con cuatro personas desaparecidas, ha mostrado su indignación tras recorrer numerosos hospitales y puntos de información sin obtener datos concretos. En declaraciones a los medios a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Barroso ha asegurado que han visitado “todos los hospitales de Jaén, de Úbeda y de Córdoba”, además de los tres puntos de información habilitados, sin recibir confirmación oficial alguna.

Según ha explicado, una información extraoficial situaba a uno de sus familiares, un niño de 12 años, en el centro hospitalario cordobés, pero no ha podido ser confirmada por las autoridades. “Me dicen que mi sobrino puede estar aquí, vengo y me dicen que como no soy familiar directo no me pueden decir nada”, ha relatado visiblemente enfadado.

La hermana del menor, una niña de seis años, logró salir del tren por su propio pie y ya se encuentra descansando en un hotel, según ha precisado Barroso. Sin embargo, continúan desaparecidos los padres de ambos menores y un primo, que viajaban desde Madrid hacia Huelva en el tren siniestrado.

“El problema es que no nos dan información porque no la tienen y, si la tienen, no la sueltan”, ha lamentado el portavoz familiar, quien ha reclamado que se faciliten los nombres de las personas rescatadas para evitar “hacer sufrir más a las familias” y permitir que puedan “descansar” tras horas de incertidumbre.

Las quejas de esta familia se suman a las de otros allegados que aguardan noticias sobre los afectados por el accidente, mientras continúan las labores de atención a las víctimas y de esclarecimiento de lo ocurrido.