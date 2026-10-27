La NFL ha anunciado oficialmente que el célebre rapero estadounidense Jay-Z será el encargado de liderar el codiciado espectáculo del descanso de la Super Bowl LXI. El gran evento deportivo y musical tendrá lugar el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Con esta confirmación, el artista neoyorquino tomará el relevo del puertorriqueño Bad Bunny, cuyo show en la edición previa logró una cifra récord al alzarse con siete premios Emmy, convirtiéndose en el espectáculo de intermedio más galardonado de la historia.

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30 años de carrera musical en el escenario más grande del mundo

El anuncio coincide con la celebración del trigésimo aniversario del lanzamiento de su álbum de debut (Reasonable Doubt). En el marco de este hito profesional, Jay-Z ha ofrecido tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium, además de actuaciones multitudinarias en Londres, París y Los Ángeles.

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«Desde Reasonable Doubt hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo», declaró el rapero en el comunicado emitido por la liga.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, explicó que, tras el acuerdo alcanzado en su día con la compañía Roc Nation para la producción del show, solicitaron expresamente que el propio Jay-Z subiera en algún momento al escenario como artista principal.

Trayectoria y reconocimientos de Jay-Z

Jay-Z cuenta con uno de los palmarés más destacados de la industria musical y cultural estadounidense:

25 premios Grammy y cuatro premios Emmy.

y cuatro premios Emmy. Primer artista de hip hop en ser incorporado al Salón de la Fama de los Compositores .

. Miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll desde el año 2021.

Novedades recientes en el ámbito personal

La confirmación de su participación en la Super Bowl se produce un mes después de que la mujer que le acusó en 2024 de una agresión sexual acontecida cuando era menor rectificara públicamente. La acusadora aseguró que dicha atribución era falsa, aclarando que nunca conoció ni habló con el cantante y que jamás mantuvo ningún tipo de contacto inapropiado con él.