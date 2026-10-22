CEUTA — La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dejado en libertad al acusado de organizar dos pases de embarcaciones para trasladar irregularmente a un total de 15 personas migrantes desde Ceuta hacia la Península.

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La resolución se ha alcanzado tras un acuerdo de conformidad entre las partes. Durante la vista oral, el acusado reconoció íntegramente los hechos que se le imputaban por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, defendido por el letrado Francisco Javier Izquierdo.

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Conformidad y sentencia firme

Al haber aceptado los cargos y pactado la pena previa al desarrollo del juicio, la sentencia ha quedado fijada como firme al acordar ambas partes no interponer recurso. La vista, cuya celebración estaba prevista inicialmente para la jornada del martes, tuvo que ser pospuesta y concluyó finalmente tras la subsanación de los problemas derivados del apagón eléctrico registrado en la ciudad.

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