La provincia de Málaga se encuentra en alerta roja por fuertes lluvias, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara la advertencia de «peligro extraordinario» hasta las cuatro de la mañana. Se prevé que en algunas zonas se acumulen hasta 120 litros por metro cuadrado en tan solo doce horas.

El sistema de alertas móviles ES-Alert de Protección Civil ha sonado en 27 municipios, incluyendo la capital, con el fin de advertir a la población sobre el riesgo de inundaciones. Entre los municipios afectados están Alhaurín de la Torre, Marbella, Estepona, Torremolinos, Mijas y Álora, entre otros.

El aviso afecta principalmente a las zonas de Sol y del Valle del Guadalhorce, y se espera que a partir de las cuatro de la madrugada el nivel de alerta baje a amarillo, aunque las precipitaciones continuarán durante toda la jornada.

La Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El sistema Es-Alert, utilizado por tercera vez en la provincia desde noviembre de 2024, emite un fuerte pitido intermitente en los móviles acompañado de un mensaje de texto con instrucciones de seguridad. El mensaje enviado este sábado recomienda extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables, y buscar zonas altas en caso de riesgo.

El domingo se prevé que los cielos permanezcan cubiertos, con temperaturas mínimas en descenso y máximas estables, mientras que los vientos soplarán flojos a moderados en el litoral.