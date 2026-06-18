El líder del PP asegura en ‘El Hormiguero’ que aceptará «el resultado de las urnas» si no logra la mayoría absoluta y acusa directamente al Gobierno de financiar y dirigir una red para atacar a jueces, fiscales y la UCO.

MADRID.— El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un giro a su estrategia de alianzas al abrirse de forma explícita a un posible pacto de gobierno con Vox. Aunque el líder de la oposición ha insistido en que «es bueno gobernar en solitario», ha dejado claro por primera vez que aceptará «el resultado de las urnas» en caso de no alcanzar la mayoría absoluta en los próximos comicios.

Estas declaraciones se produjeron la pasada noche durante una entrevista en el programa El Hormiguero de Antena 3, donde Feijóo también lanzó una dura acusación contra los socialistas, afirmando que considera «muy posible» que, «con el Código Penal en la mano, el Partido Socialista acabe imputado».

Acusaciones de un «atentado contra el Estado de derecho»

El líder de los populares calificó de «atentado contra el Estado de derecho desde el Gobierno» la supuesta existencia de una red de «cloacas» destinada, según sus palabras, a favorecer al PSOE ante las distintas investigaciones por corrupción que salpican a personas vinculadas a la formación de Gobierno.

Según Feijóo, esta trama delictiva tenía como objetivo «pagar los gastos de las cloacas que estaban atentando contra la honorabilidad de fiscales, jueces, periodistas y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)». El presidente del PP fue más allá al asegurar que fue el propio Ejecutivo quien dio las órdenes a esta «organización de delincuentes» para actuar contra las instituciones del Estado con el fin de influir en ellas.

El «manual de instrucciones» de Sánchez

Durante la entrevista, Feijóo vinculó directamente los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, con la activación de esta supuesta red. A su juicio, aquellos días no fueron para redactar una carta a la ciudadanía, sino para «redactar el manual de instrucciones de las cloacas».

«Dichas cloacas las financiaba el Partido Socialista, las dirigía el número dos del Partido Socialista y el objetivo era proteger a P.S.», señaló Feijóo de forma velada en referencia a Pedro Sánchez.

Por último, al ser cuestionado sobre si el jefe del Ejecutivo podía ser ajeno a estas maniobras, el líder de la oposición se mostró tajante y escéptico: «¿De verdad que hay quién se cree que Cerdán monta las cloacas con Leire sin que el presidente sepa nada?», zanjó.