La formación denuncia la precariedad en la atención sanitaria y educativa tras reunirse con la asociación local de afectados.

CEUTA – El equipo de VOX Ceuta ha anunciado el inicio de una ofensiva parlamentaria, tanto a nivel local como nacional, para exigir soluciones ante lo que califican como una “alarmante falta de recursos” para los menores con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Esta decisión surge tras un encuentro con la Asociación TDAH, donde se pusieron de manifiesto las graves carencias que sufren las familias ceutíes.

El «incumplimiento» de Salud Mental

Uno de los puntos más críticos señalados por el partido es la inexistencia de una Unidad de Salud Mental Infantojuvenil, una infraestructura que VOX tilda de «promesa incumplida durante años». Según la formación, la actual gestión obliga a externalizar las consultas de psiquiatría infantil, lo que impide que los menores tengan una atención continuada con el mismo profesional.

«Se está jugando con familias que se ven obligadas a acudir a la vía privada si quieren una atención constante para sus hijos», lamentan desde la formación.

Caos en las consultas de marzo

La formación se ha mostrado especialmente crítica con la situación vivida este mes de marzo. La expiración del contrato entre el Ingesa y la Clínica Virgen del Rosario de Algeciras ha provocado la cancelación de consultas sin que, según denuncian las familias, se hayan reprogramado las citas con el nuevo centro adjudicatario (Clínica Septem).

Ante la falta de respuestas claras por parte del Ingesa, VOX ha confirmado que presentará preguntas en la Comisión de Sanidad del Congreso para que el Gobierno aclare la gestión de estos servicios esenciales.

Educación bajo el foco

La ofensiva de VOX no se limita al ámbito sanitario. A través de sus equipos en las Cortes Generales, el partido exigirá al Ministerio de Educación explicaciones sobre:

El incumplimiento de las adaptaciones curriculares que marca la ley.

que marca la ley. La escasez de recursos de apoyo en los centros educativos.

La falta de mecanismos para la detección temprana de la neurodivergencia.

Para VOX, la situación es insostenible y aseguran que no permitirán que los menores ceutíes sigan careciendo de la asistencia regular y los apoyos necesarios para su desarrollo académico y personal.