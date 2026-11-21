El santoral católico celebra hoy, 21 de noviembre, a la beata María de Jesús Buen Pastor, religiosa polaca y fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Nació en Polonia en 1842 con el nombre de Franciszka Siedliska.

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Este sábado, la Iglesia recuerda a una religiosa cuya congregación se dedicó especialmente a la formación cristiana y al fortalecimiento de la vida familiar.

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Beata María de Jesús Buen Pastor (1842)

Franciszka Siedliska nació en 1842. Conocida como María de Jesús Buen Pastor, fue una religiosa polaca cuya labor quedó ligada a la atención a las familias.

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En 1873 fundó la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. La formación cristiana fue uno de los ámbitos a los que se dedicó especialmente esta comunidad.

La congregación también orientó su trabajo al fortalecimiento de la vida familiar. Esa dedicación forma parte del legado por el que se recuerda a su fundadora en el santoral.

Otros santos que se celebran el 21 de noviembre

La Sagrada Familia de Nazaret

La congregación fundada por la beata lleva el nombre de la Sagrada Familia de Nazaret. Su dedicación a la formación cristiana y a la vida familiar caracteriza la obra iniciada por María de Jesús Buen Pastor en 1873.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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