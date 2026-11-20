El salto de Ada Colau como candidata de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre reabre el debate sobre la formación académica y el balance de gestión en la alta política española, donde la ley no exige titulaciones y las críticas sobre su etapa al frente del Ayuntamiento barcelonés vuelven a primer plano.

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MADRID — En plena recta final de la campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, la figura de Ada Colau —exalcaldesa de Barcelona y cabeza de cartel de Frente Amplio— concentra buena parte de las miradas y de la polémica política. Al debate recurrente sobre su falta de carrera terminada se suma el juicio severo de sus detractores sobre sus ocho años en el consistorio barcelonés (2015–2023), etapa que sectores críticos y encuestas puntuales han señalado como la peor gestión municipal de la etapa democrática en la ciudad.

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Lo que dice la ley: representación política, no oposición

Desde el punto de vista legal, optar a la presidencia del Gobierno en España no exige acreditar estudios superiores ni trayectoria administrativa previa. Conforme a la Constitución y a la Ley 50/1997, del Gobierno, basta con ser español, mayor de edad, tener plenos derechos de sufragio activo y pasivo y no estar inhabilitado por sentencia judicial firme para cargo o empleo público.

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El diseño institucional responde a un principio de representación democrática: la idoneidad ejecutiva del candidato se dirime en el Congreso de los Diputados y en las urnas, y no mediante filtros académicos.

Una trayectoria al margen de las aulas y el balance en Barcelona

En lo formativo, Colau estudió en la Academia Febrer y comenzó en los años noventa la licenciatura de Filosofía en la Universidad de Barcelona (con una beca Erasmus en Milán), sin llegar a concluirla. Su perfil público se forjó en el activismo social, el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, desde 2015, en la alcaldía de Barcelona.

Precisamente ese paso por la alcaldía es el blanco principal de quienes sostienen que dejó la peor Barcelona de su historia reciente:

Movilidad y urbanismo: sus detractores critican el impacto de las supermanzanas , los cambios en la circulación, la reducción de carriles y las fricciones con conductores, comerciantes y vecinos, además de los pleitos judiciales asociados a ciertas transformaciones urbanas.

sus detractores critican el impacto de las , los cambios en la circulación, la reducción de carriles y las fricciones con conductores, comerciantes y vecinos, además de los pleitos judiciales asociados a ciertas transformaciones urbanas. Seguridad y convivencia: los críticos apuntan al deterioro de la percepción de seguridad, el incremento de determinados delitos, la venta ambulante irregular y las polémicas vinculadas a la Guardia Urbana.

los críticos apuntan al deterioro de la percepción de seguridad, el incremento de determinados delitos, la venta ambulante irregular y las polémicas vinculadas a la Guardia Urbana. Vivienda y actividad económica: pese a haber hecho de la vivienda su bandera política, quienes cuestionan su legado señalan la persistencia de desahucios, la tensión en los precios del alquiler y los roces con el sector turístico y empresarial por las restricciones a alojamientos turísticos.

pese a haber hecho de la vivienda su bandera política, quienes cuestionan su legado señalan la persistencia de desahucios, la tensión en los precios del alquiler y los roces con el sector turístico y empresarial por las restricciones a alojamientos turísticos. Encuestas y debate político: sectores opositores y medios críticos suelen citar sondeos como el de Ara/Netquest —donde figuró en cabeza como la peor alcaldesa de la democracia para una parte de los encuestados— para cuestionar su proyección hacia La Moncloa.

Dos lecturas enfrentadas ante el 29 de noviembre

La candidatura de Colau condensa así dos líneas de choque sobre qué debe pesar más a la hora de aspirar a gobernar España:

Enfoque Argumento principal Crítico con su perfil y su legado Sostiene que dirigir el Gobierno exige preparación sólida, gestión eficaz y resultados tangibles, y acusa a Colau de haber dejado una Barcelona más conflictiva, congestionada e insegura tras ocho años de mandato. Defensor de su proyecto y trayectoria Defiende que la legitimidad democrática nace del respaldo ciudadano y de la defensa de derechos sociales, y sostiene que sus políticas urbanas y sociales buscaron proteger a los vecinos y frenar excesos del mercado.

A pocos días de las elecciones del 29 de noviembre, la discusión sigue abierta: el marco legal permite la candidatura sin exigencias académicas, pero serán las alianzas políticas y el voto de los ciudadanos los que determinen si su recorrido en Barcelona suma o resta en la carrera hacia la presidencia del Gobierno.