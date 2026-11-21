El precio de la gasolina en Ceuta alcanza una media de 1,545 euros por litro para la gasolina 95 este sábado, 21 de noviembre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Las dos estaciones ON365 ofrecen el precio más bajo de este carburante, a 1,499 euros por litro.

Lee tambien: Precio de la gasolina en Ceuta hoy, viernes 20 de noviembre

El Ministerio recoge precios de 10 estaciones en Ceuta. La gasolina 95 oscila entre 1,499 y 1,594 euros por litro, mientras que el gasóleo A se sitúa entre 1,699 y 1,744 euros. El precio medio de este último es de 1,720 euros por litro y el de la gasolina 98, de 1,561 euros.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Las gasolineras más baratas hoy

Las dos estaciones ON365 del muelle Alfau y de la avenida Teniente General Muslera encabezan las opciones más económicas para los tres carburantes. Los precios siguientes corresponden a euros por litro, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Lee tambien: Precio de la gasolina en Ceuta hoy, jueves 19 de noviembre

Gasolina 95

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,499 euros.

1,499 euros. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,499 euros.

1,499 euros. CEPSA, avenida Juan de Borbón, 27: 1,524 euros.

1,524 euros. SHELL CATENA, avenida Martínez Catena, 6: 1,548 euros.

1,548 euros. DISA VARADERO, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,548 euros.

Las dos estaciones ON365 se sitúan 4,6 céntimos por litro por debajo de la media de la gasolina 95. La diferencia entre su precio y el de CEPSA en la avenida Juan de Borbón es de 2,5 céntimos por litro.

Gasolina 98

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,539 euros.

1,539 euros. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,539 euros.

1,539 euros. SHELL MUELLE DATO, avenida Muelle Dato, 8: 1,548 euros.

1,548 euros. CEPSA, avenida Juan de Borbón, 27: 1,554 euros.

1,554 euros. SHELL CATENA, avenida Martínez Catena, 6: 1,578 euros.

La gasolina 98 cuesta 1,539 euros por litro en las dos estaciones ON365, 2,2 céntimos menos que el promedio de este carburante en Ceuta. En SHELL MUELLE DATO, el precio es de 1,548 euros por litro.

Diésel

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,699 euros.

1,699 euros. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 euros.

1,699 euros. SHELL CATENA, avenida Martínez Catena, 6: 1,718 euros.

1,718 euros. DISA VARADERO, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,718 euros.

1,718 euros. SHELL PUNTA ALMINA, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,718 euros.

El mínimo del gasóleo A queda 2,1 céntimos por litro por debajo de su precio medio. Las otras tres estaciones recogidas en este apartado comparten un precio de 1,718 euros por litro.

Las más caras

En gasolina 95, el precio máximo recogido por el Ministerio es de 1,594 euros por litro. Se encuentra en dos estaciones CEPSA: la de la avenida González Tablas, s/n, y la de la avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo.

DISA PUERTO, en la avenida Cañonero Dato, 10, marca 1,548 euros por litro de gasolina 95. Entre el mínimo y el máximo de este carburante hay una diferencia de 9,5 céntimos por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y tener en cuenta la ubicación de cada estación. La opción con el precio por litro más bajo puede no ser la más práctica si obliga a realizar un desplazamiento adicional.

También es útil comprobar el precio en el surtidor antes de llenar el depósito. Para calcular el coste del repostaje, basta con multiplicar los litros que se van a cargar por el precio por litro.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Te puede interesar