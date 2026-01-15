Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Dos personas murieron y otras 106 fueron rescatadas tras un dramático episodio a bordo de un cayuco localizado a 275 kilómetros al sureste de El Hierro, según informó Salvamento Marítimo.

La operación de rescate fue realizada durante la noche por la tripulación de la Guardamar Urania, con el apoyo de los buques Sarah M y Eurostar, que permanecieron en la zona hasta la llegada de la embarcación principal. Entre los ocupantes había aproximadamente veinte mujeres y tres menores.

El rescate se llevó a cabo en condiciones meteorológicas adversas, con oleaje de entre 2,5 y 3 metros y vientos de 28 a 35 nudos. Se espera que todos los ocupantes desembarquen hoy en el muelle de Arguineguín.