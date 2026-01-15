

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha anunciado que las elecciones del club se celebrarán antes de lo previsto, situándose entre el 15 y el 22 de marzo.

Según fuentes cercanas a la directiva, el adelanto responde al buen momento deportivo que atraviesa el equipo azulgrana, que ha mostrado un rendimiento sólido en las últimas semanas, así como a la delicada situación del Real Madrid, rival histórico del club, que atraviesa un periodo de resultados negativos.

La decisión de fijar la fecha temprana de los comicios refleja la intención de aprovechar el impulso positivo del Barça y consolidar la estabilidad institucional. Los socios del club deberán estar atentos a los próximos comunicados oficiales, que detallarán los plazos para las candidaturas y el procedimiento de votación.

Con esta medida, Laporta busca combinar estrategia deportiva y política, asegurando que el club mantenga su liderazgo en el panorama futbolístico español mientras se prepara para un nuevo ciclo electoral.