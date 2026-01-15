La Policía Nacional investiga la muerte de un niño de nueve años que se precipitó desde la ventana de su habitación en un edificio de Sagunto, Valencia, durante la madrugada de Navidad. La Unidad de Atención a Familia y Mujer (UFAM) y el Grupo de Menores (GRUME) trabajan para determinar si el hecho fue intencionado o un accidente.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado que no existen indicios de violencia, problemas escolares ni acoso (bullying), y se descarta la participación de terceros en un delito. Sin embargo, debido a la temprana edad del menor, los investigadores han centrado parte de sus esfuerzos en examinar su rastro digital.

Se ha solicitado el volcado del teléfono móvil del niño y se revisarán sus cuentas en redes sociales como Instagram y TikTok, así como su actividad en el videojuego Fortnite, donde es posible interactuar con otros jugadores. La intención es determinar si pudo haber sido inducido por terceras personas.

Según la familia, el menor pasó la Nochebuena con su padre y la pareja de este sin que se produjeran discusiones ni indicios de peligro. La tragedia ocurrió mientras el niño se encontraba con gripe, y fue descubierto tras no encontrarlo en su habitación y observar que la ventana estaba abierta.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que, en España, el suicidio sigue siendo un grave problema de salud pública. En 2023 se registraron 4.100 suicidios, incluyendo 10 menores de hasta 14 años, y 354 jóvenes entre 15 y 29 años. La Línea 024, promovida por el Ministerio de Sanidad, ofrece asistencia telefónica para personas con pensamientos suicidas y sus familiares.

En la Unión Europea, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos, siendo la primera causa de fallecimiento en personas de 15 a 29 años.