Los tres hijos de Santiago Abascal y Lidia Bedman tuvieron que ser ingresados de urgencia de forma consecutiva durante los últimos días. La propia empresaria explicó en sus redes sociales que los menores fueron hospitalizados “uno detrás de otro”, aunque no reveló qué dolencia motivó los ingresos.

La situación se produjo después de que la familia pasara unas semanas de vacaciones en Asturias. Según relató Bedman, en apenas tres días los tres niños necesitaron atención hospitalaria, alterando por completo los planes familiares.

“A veces, los planes no son como uno los imagina. Por aquí, en tres días, tres niños hospitalizados, uno detrás de otro”, escribió la empresaria al comunicar lo ocurrido.

Lidia Bedman destaca la evolución favorable de sus hijos

Bedman reconoció el desgaste y la preocupación vividos durante esos días, especialmente porque Santiago Abascal se encontraba en Ceuta debido a su actividad política.

Pese a la dificultad del momento, aseguró sentirse “infinitamente agradecida” por la atención recibida y por la evolución positiva de los menores.

La empresaria confirmó posteriormente que Santi y Hernán ya habían recibido el alta hospitalaria. La noticia coincidió con la celebración de su santo, una circunstancia que describió como un gran regalo.

“Empezar así la semana, con los niños de alta, es un regalazo el día de mi santo”, expresó.

No han trascendido detalles sobre el motivo de los ingresos ni sobre el tratamiento recibido. La familia ha mantenido en privado la información médica de los niños, aunque las publicaciones de Bedman apuntan a una recuperación favorable.

Los tres hijos del matrimonio

Santiago Abascal y Lidia Bedman tienen tres hijos en común: Jimena, nacida en diciembre de 2013; Santi, nacido en 2015; y Hernán, que nació durante el verano de 2024.

La pareja contrajo matrimonio civil en 2018 y suele preservar su vida familiar de la exposición pública, aunque ocasionalmente comparte algunos momentos personales a través de las redes sociales.

Abascal es padre de otros dos hijos de su anterior matrimonio con Ana Belén Sánchez. En total, el líder de Vox tiene cinco hijos.

La familia afronta ahora la recuperación de los menores con mayor tranquilidad después de los ingresos consecutivos y de las primeras altas hospitalarias.