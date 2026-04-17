Consulte los números agraciados en los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles celebrados este viernes. El Cuponazo reparte hoy su premio principal y seis premios adicionales de 100.000 euros.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este viernes, 17 de abril de 2026, sus tradicionales sorteos diarios, destacando especialmente el Cuponazo, uno de los juegos más emblemáticos del país por su estructura de premios múltiples. Junto a este, el Super ONCE ha ofrecido una nueva oportunidad a los apostantes de obtener ganancias mediante su sistema de elección de números.

Cuponazo de la ONCE: Número y serie premiados

El sorteo del Cuponazo es el gran protagonista de la jornada de hoy. El número premiado, conocido como número principal, otorga no solo la cuantía mayor, sino que deriva en una amplia escala de premios menores según las cifras coincidentes. El resultado para este viernes es el siguiente:

Número principal: 66930

66930 Serie: 013

La estructura de premios para los poseedores de este número es extensa: se reparten 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras, además de gratificaciones de 150, 15 y 6 euros para quienes tengan las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente. El reintegro de 3 euros, equivalente al importe del cupón, se otorga a aquellos cuya última cifra coincida con la del número principal, afectando a un total de 1.215.000 cupones.

Además, el Cuponazo reparte seis premios adicionales a otros tantos números y series. En caso de coincidir tanto el número de cinco cifras como la serie, el premio asciende a 100.000 euros. Asimismo, estos números adicionales determinan 804 premios más de 300 euros para los boletos que coincidan únicamente en las cinco cifras.

Super ONCE: Combinación ganadora

Por su parte, el Super ONCE ha celebrado su sorteo diario, basado en una matriz de 80 números. El objetivo de este juego es acertar una combinación de entre 5 y 11 números de dicha matriz, siendo indiferente el orden de los mismos. La combinación ganadora de 20 números extraída a las 21:15 horas es la siguiente:

Combinación Super ONCE: 02, 03, 09, 15, 16, 20, 28, 38, 46, 49, 51, 52, 54, 62, 68, 69, 70, 77, 81 y 83

Los participantes en este sorteo optan a diversos premios en función de la cantidad de números elegidos (existen siete tipos de apuestas según se hayan marcado 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 números) y el importe de la apuesta realizada.

Como es preceptivo, se recuerda que los resultados aquí expuestos tienen una finalidad informativa. La única certificación oficial de los números premiados es la que proporciona la propia ONCE y los organismos reguladores competentes.