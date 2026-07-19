La selección española de fútbol busca su segunda estrella frente a la vigente campeona en un partido histórico que reunirá a Lamine Yamal y Leo Messi sobre el césped de Nueva Jersey.

El Campeonato del Mundo de fútbol de 2026 alcanza su momento cumbre. Las selecciones de España y Argentina disputarán la gran final del torneo este domingo 19 de julio, un encuentro en el que ambos combinados nacionales lucharán por levantar el título más codiciado del balompié global. La cita deportiva ha despertado una expectación máxima, no solo por la relevancia del trofeo en juego, sino por el atractivo de presenciar el enfrentamiento directo entre dos generaciones futbolísticas representadas por la joven figura española Lamine Yamal y la estrella argentina Leo Messi. Los aficionados dispondrán de diferentes opciones para seguir el partido en directo tanto a través de la televisión en abierto como por medio de plataformas de pago en línea y de emisión en continuo o streaming.

Horario internacional y escenario del partido en Nueva Jersey

La final del Mundial se celebrará en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, denominación oficial que la FIFA otorga para esta competición al recinto deportivo ubicado en la localidad de East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, situado dentro del área metropolitana de Nueva York. La organización ha fijado el inicio del encuentro para las 15:00 horas según el horario local de la costa este de los Estados Unidos.

Para los espectadores que sigan el evento desde España, el balón comenzará a rodar a partir de las 21:00 horas en el horario de la España peninsular, ocupando la franja estelar de la programación dominical. Por su parte, en territorio sudamericano, la retransmisión oficial del partido arrancará a las 16:00 horas en la ciudad de Buenos Aires, adaptándose así a los husos horarios de los países implicados en la lucha por el campeonato.

Canales de televisión y dónde ver la final en directo desde España

El público residente en España contará con alternativas diversas y complementarias para presenciar el compromiso entre el conjunto de Luis de la Fuente y la escuadra albiceleste:

Televisión en abierto: El encuentro se podrá ver de forma completamente gratuita a través de La 1 de Radiotelevisión Española (RTVE), señal pública que ofrecerá la cobertura completa y la retransmisión en directo del choque desde los momentos previos al pitido inicial.

El encuentro se podrá ver de forma completamente gratuita a través de La 1 de Radiotelevisión Española (RTVE), señal pública que ofrecerá la cobertura completa y la retransmisión en directo del choque desde los momentos previos al pitido inicial. Opciones digitales y en línea: Aquellos usuarios que opten por visualizar el partido desde dispositivos móviles, ordenadores personales o televisiones conectadas a internet podrán acceder de manera gratuita a través de la aplicación y plataforma digital RTVE Play.

Aquellos usuarios que opten por visualizar el partido desde dispositivos móviles, ordenadores personales o televisiones conectadas a internet podrán acceder de manera gratuita a través de la aplicación y plataforma digital RTVE Play. Televisión de pago: El partido también estará disponible de forma íntegra a través de la plataforma DAZN, servicio que ha ofrecido la totalidad del campeonato mundial a sus abonados y que completará su despliegue con la emisión de esta cita definitiva.

El camino de las selecciones hacia la gran cita del domingo

El combinado dirigido por Luis de la Fuente se presenta en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey tras completar un torneo caracterizado por una notable solidez competitiva. La Roja selló su clasificación para la final tras imponerse con autoridad por un marcador de 2-0 a la selección de Francia en la ronda de semifinales. Con este resultado, el fútbol español dispone de la oportunidad histórica de conquistar la que sería su segunda Copa del Mundo, sumando un nuevo éxito al palmarés dieciséis años después del emblemático título conseguido en el Mundial de Sudáfrica en el año 2010.

Por su parte, la selección de Argentina comparece en la cita dominical con la responsabilidad de defender la corona mundial lograda en la anterior edición del campeonato. El conjunto sudamericano certificó su presencia en la finalísima tras eliminar en un disputado encuentro de semifinales a la selección de Inglaterra por un resultado de 2-1. La confrontación del domingo 19 de julio a las 21:00 horas decidirá de forma irrevocable cuál de las dos potencias se proclama campeona del mundo.