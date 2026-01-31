España y Gibraltar han acordado avanzar en la instalación de un puesto de control conjunto Schengen en el aeropuerto de Gibraltar, permitiendo que los pasajeros que lleguen al enclave realicen una revisión unificada de pasaportes antes de cruzar la verja hacia territorio español, una medida que busca facilitar la movilidad y robustecer la seguridad fronteriza.



Las autoridades de España y del Peñón han dado un paso significativo en las negociaciones bilaterales al acordar la creación de un puesto conjunto de controles Schengen en el aeropuerto de Gibraltar, lo que implica que los controles de frontera se realicen de forma compartida antes de que los pasajeros entren en territorio de la Unión Europea. El objetivo es agilizar el tránsito y evitar las congestiones que actualmente se producen en la verja entre Gibraltar y España.

Este mecanismo se enmarca dentro de los acuerdos alcanzados tras años de discusiones diplomáticas para armonizar los controles fronterizos entre Gibraltar y España, sobre todo tras el Brexit y la desaparición de la libre circulación que existía cuando el Reino Unido formaba parte de la UE. El puesto conjunto funcionará siguiendo los estándares del Espacio Schengen, lo que significa que los pasajeros que aterricen en Gibraltar serán controlados según las normas comunitarias antes de cruzar hacia España.

Una de las claves del acuerdo es que los pasajeros no tendrán que volver a someterse a controles una vez crucen la verja, lo que representa una mejora sustancial respecto al sistema actual, que obliga a revisiones adicionales al entrar y salir del enclave. El nuevo esquema tiene como pretensión reducir tiempos y colas tanto para los viajeros habituales como para turistas y trabajadores transfronterizos.

Desde Madrid se ha destacado que este puesto fronterizo conjunto no solo favorece la fluidez del tránsito, sino que también refuerza la cooperación bilateral, ya que se establecerán procedimientos coordinados para compartir información, gestionar incidencias y aplicar de manera coordinada las normas de Schengen. Por su parte, las autoridades de Gibraltar han mostrado su interés en que este modelo sirva como referencia para futuras colaboraciones transfronterizas.

La medida también podría tener un impacto positivo en la economía local, ya que la simplificación de los controles se espera que aumente la atractividad de la zona para viajeros y trabajadores, reduciendo fricciones en la movilidad cotidiana. Además, la seguridad con controles unificados puede permitir una mejor monitorización de flujos y riesgos, lo que beneficia tanto a España como al propio Gibraltar.

Pese a los avances, el acuerdo aún requiere pasos formales y la aprobación definitiva de todos los mecanismos operativos que permitan la entrada en funcionamiento del puesto conjunto. Las conversaciones continuarán en las próximas semanas entre representantes de ambos lados para establecer los detalles técnicos, operativos y legales que hagan realidad esta nueva frontera Schengen en el aeropuerto.

Puntos clave

España y Gibraltar acuerdan un puesto de control conjunto Schengen en el aeropuerto.

Los pasajeros serán controlados antes de cruzar la verja hacia España.

La medida facilitará la movilidad fronteriza y reducirá colas y tiempos de espera.

El acuerdo refuerza la cooperación bilateral y la coordinación de seguridad.

Puede tener un impacto positivo en la economía local y el turismo.

Aún quedan pasos formales antes de su entrada en vigor definitiva.

La decisión de avanzar hacia un puesto de control conjunto Schengen en el aeropuerto de Gibraltar representa un hito en las relaciones entre España y el Peñón, con un claro enfoque en facilitar la movilidad, aumentar la seguridad y fortalecer la cooperación transfronteriza. Aunque aún quedan aspectos técnicos y legales por afinar, este acuerdo podría convertirse en un modelo de gestión fronteriza eficiente tras años de negociaciones en la región. (Fuente: Europa Sur)