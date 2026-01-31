La ONCE ha celebrado hoy sus sorteos habituales de fin de semana, incluyendo los resultados de los juegos diarios de Super 11. A continuación te ofrecemos la combinación ganadora y toda la información de interés.



Super 11 – Resultados de hoy

En el sorteo de Super 11 de hoy, celebrado durante varias extracciones a lo largo del día, estas son algunas de las combinaciones ganadoras del sábado 31 de enero de 2026:

Sorteo 1: 02, 04, 11, 12, 15, 20, 30, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 61, 73, 82, 85

Sorteo 2: 02, 04, 05, 10, 15, 19, 22, 28, 29, 35, 54, 55, 58, 61, 66, 67, 77, 79, 80, 81

Sorteo 3: 02, 03, 07, 08, 16, 21, 22, 27, 29, 34, 35, 48, 56, 59, 67, 71, 72, 75, 76, 83

Sorteo 4: 03, 08, 19, 24, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 42, 45, 46, 49, 51, 53, 58, 62, 65, 66

Sorteo 5: 04, 06, 09, 15, 18, 20, 25, 32, 39, 46, 51, 52, 54, 58, 59, 61, 77, 79, 84, 85 ** **

Con estas combinaciones, los participantes que acumulen aciertos según las reglas del juego optan a los premios establecidos según categorías. En ninguno de los sorteos de hoy se han registrado apuestas con los 11 aciertos máximos, por lo que los premios superiores se reparten según las resoluciones vigentes del Super 11. ** **

📌 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios de los sorteos de la ONCE pueden cobrarse en centros oficiales de la ONCE, en entidades bancarias autorizadas o en la plataforma online si el cupón fue adquirido por internet. ** **

• Caducidad: El plazo para reclamar premios es de 30 días naturales desde la fecha del sorteo. ** **

• Próximo sorteo: Mañana domingo 1 de febrero de 2026 se celebrarán nuevos sorteos de la ONCE, como Cupón Diario y otros juegos habituales de fin de semana.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la que proporciona la ONCE a través de sus canales oficiales. **