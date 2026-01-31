El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado correspondiente a La Primitiva se ha celebrado este sábado 31 de enero de 2026 con un bote acumulado tras varias semanas sin ganador principal. El resultado ya está disponible para todos los participantes.



Combinación ganadora

Números premiados: 1, 10, 19, 32, 33 y 36

Complementario: 9

Reintegro: 7

Estos números conforman la combinación del sorteo de La Primitiva de hoy, celebrada en el Salón de Sorteos de Madrid, con premios distribuidos en varias categorías según los aciertos de los jugadores.

🧾 Cómo funciona el sorteo

La Primitiva es un sorteo tradicional en España en el que se extraen seis números del 1 al 49, un número complementario y un reintegro. Para obtener el bote acumulado es necesario acertar las seis cifras principales más el reintegro, aunque también se otorgan premios de menor cuantía para categorías con menos aciertos.

📌 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios pueden cobrarse en cualquier administración de loterías autorizada. Los importes superiores a 2.000 € pueden requerir gestión en entidades bancarias colaboradoras o mediante la plataforma online si el boleto fue adquirido a través de internet.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios de La Primitiva es de 3 meses naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo: La Primitiva volverá a celebrarse el próximo lunes, con nueva combinación y oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.