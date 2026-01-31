El sorteo diario de la Bonoloto, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, ha celebrado esta noche su sorteo correspondiente al sábado 31 de enero de 2026, con los números ganadores ya disponibles para los jugadores de toda España.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 04, 26, 28, 37, 38 y 39

Complementario: 08

Reintegro: 06

Con esta combinación, los participantes optan a premios en las distintas categorías según el número de aciertos que coincidan con su apuesta.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios de la Bonoloto pueden cobrarse en cualquier administración de loterías autorizada. Los importes de hasta 2.000 € pueden cobrarse directamente en efectivo en tiendas oficiales de Loterías, mientras que los premios mayores deben gestionarse en entidades bancarias colaboradoras o mediante la plataforma web oficial si el boleto fue validado online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

La Bonoloto se celebra de lunes a domingo; el próximo sorteo será mañana domingo 1 de febrero de 2026, con una nueva combinación ganadora y más oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la que publica Loterías y Apuestas del Estado a través de su web oficial.