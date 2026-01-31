Iniciamos el mes de febrero con el santoral del día 1, una jornada marcada por la fuerza de la evangelización en los extremos de Europa: desde las verdes tierras de Irlanda con Santa Brígida, hasta la histórica ciudad de Granada con San Cecilio.

Santa Brígida de Irlanda, abadesa

Junto con San Patricio y San Columba, Brígida (siglo V-VI) es una de los tres patrones de Irlanda. Es conocida como «la María de los Gaélicos».

El Monasterio de Kildare: Fundó un monasterio doble (para hombres y mujeres) en Kildare, bajo un gran roble. Se convirtió en un centro de cultura y espiritualidad fundamental para la isla.

Fundó un monasterio doble (para hombres y mujeres) en Kildare, bajo un gran roble. Se convirtió en un centro de cultura y espiritualidad fundamental para la isla. La Cruz de Santa Brígida: Cuenta la tradición que, mientras acompañaba a un jefe pagano en su lecho de muerte, recogió juncos del suelo y los tejió en forma de cruz para explicarle el Evangelio. Él se convirtió y se bautizó antes de morir. Todavía hoy, los irlandeses tejen estas cruces para proteger sus hogares.

Cuenta la tradición que, mientras acompañaba a un jefe pagano en su lecho de muerte, recogió juncos del suelo y los tejió en forma de cruz para explicarle el Evangelio. Él se convirtió y se bautizó antes de morir. Todavía hoy, los irlandeses tejen estas cruces para proteger sus hogares. Caridad Prodigiosa: Se decía que su generosidad no tenía límites; era capaz de regalar la leche y la mantequilla de la granja de su padre a los pobres, y estas se reponían milagrosamente.

San Cecilio de Elvira, obispo y mártir

San Cecilio es una de las figuras más importantes de la cristiandad en España. Según la tradición de los «Siete Varones Apostólicos», fue discípulo de los apóstoles y enviado a evangelizar la península.

Patrón de Granada: Fue el primer obispo de la antigua ciudad de Ilíberis (Elvira), la actual Granada.

Fue el primer obispo de la antigua ciudad de Ilíberis (Elvira), la actual Granada. El Sacromonte: Sufrió el martirio en el monte Ilipulitano. En el siglo XVI se descubrieron en el Sacromonte de Granada los famosos «Libros Plúmbeos» y sus reliquias, lo que dio lugar a la creación de la Abadía del Sacromonte, lugar de gran peregrinación cada año.

Otros santos que se celebran el 1 de febrero

Junto a estos grandes patronos, la Iglesia recuerda hoy a:

San Pionius, mártir: Sacerdote de Esmirna (Turquía) que en el siglo III fue arrestado mientras celebraba el aniversario del martirio de San Policarpo. Destacó por su elocuencia al defender la fe antes de ser quemado vivo.

Sacerdote de Esmirna (Turquía) que en el siglo III fue arrestado mientras celebraba el aniversario del martirio de San Policarpo. Destacó por su elocuencia al defender la fe antes de ser quemado vivo. San Agripano, obispo y mártir: Obispo de Le Puy (Francia) que regresaba de una peregrinación a Roma cuando fue asesinado por paganos debido a su labor evangelizadora.

Obispo de Le Puy (Francia) que regresaba de una peregrinación a Roma cuando fue asesinado por paganos debido a su labor evangelizadora. San Sigberto III, rey: Rey de Austrasia (Francia) en el siglo VII. A diferencia de otros monarcas de su época, se distinguió por su piedad, fundando numerosos monasterios y hospitales.

Rey de Austrasia (Francia) en el siglo VII. A diferencia de otros monarcas de su época, se distinguió por su piedad, fundando numerosos monasterios y hospitales. San Severo de Rávena, obispo: Un sencillo lanero que fue elegido obispo de Rávena (Italia) en el siglo IV tras posarse una paloma sobre su cabeza durante la elección.

Un sencillo lanero que fue elegido obispo de Rávena (Italia) en el siglo IV tras posarse una paloma sobre su cabeza durante la elección. San Raúl de Cambray, abad: Monje cisterciense del siglo XII conocido por su rigor en la regla y su espíritu de oración.

Beatos