El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una resolución definitiva en el caso de Noelia, la joven barcelonesa de 25 años que padece una paraplejia y ha solicitado acogerse a la Ley de Eutanasia. Según han confirmado fuentes judiciales este martes, la corte internacional ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por su padre para paralizar el proceso.

El fin de la batalla legal del padre

El progenitor de la joven había agotado previamente todas las vías legales en España en un intento por detener la prestación de ayuda para morir. Tras recibir respuestas negativas de los tribunales nacionales, que priorizaron la autonomía y voluntad de la paciente, el padre elevó el caso a Estrasburgo el pasado 3 de marzo.

Sin embargo, el tribunal europeo fue contundente en su decisión del 10 de marzo (hecha pública hoy):

Rechazo de cautelares: La Corte no consideró necesario intervenir de urgencia para frenar el proceso médico.

La Corte no consideró necesario intervenir de urgencia para frenar el proceso médico. Respeto a la legislación nacional: La decisión se alinea con la jurisprudencia que suele respetar los marcos legales de los Estados miembros en temas de bioética, siempre que se cumplan las garantías de libertad del solicitante.

Un caso de autonomía frente a protección familiar

Noelia, cuya identidad ha trascendido debido a la repercusión del conflicto familiar, se encuentra en una situación de paraplejia que, según los informes médicos validados en España, cumple con los requisitos de «sufrimiento grave, crónico e imposibilitante» que exige la ley.

Mientras que su padre argumentaba su deber de protección hacia su hija, la justicia ha reiterado de forma sistemática que, siendo Noelia una persona adulta y con plenas facultades mentales para decidir, su derecho a una muerte digna prevalece sobre los deseos de sus familiares.

Próximos pasos

Con el portazo de Estrasburgo, ya no quedan obstáculos legales que impidan la ejecución de la eutanasia. Este caso marca un precedente importante en la aplicación de la ley en España, reforzando la idea de que la decisión sobre el final de la vida es un acto personal e intransferible.