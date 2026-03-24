El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha roto su silencio en una entrevista en Onda Cero para defender la legalidad de sus actividades privadas y cuestionar las circunstancias que rodearon la detención de su amigo y socio, Julio Martínez, el pasado diciembre.

Un seguimiento bajo sospecha

Zapatero ha puesto el foco en lo que considera una anomalía histórica: el seguimiento fotográfico de un encuentro que mantuvo con Martínez apenas tres días antes de que este fuera arrestado en el marco de la investigación sobre el presunto desvío de fondos de la aerolínea Plus Ultra.

«No ha pasado nunca en la historia. Quien hizo el seguimiento sabía que la detención se iba a producir», deslizó el expresidente, sugiriendo una filtración interesada para vincularlo con la trama.

Pese a lo «extraño» de la situación y a su buena relación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Zapatero aseguró que no ha pedido explicaciones «por respeto» a las instituciones y porque considera que «no procedía» interferir en el ámbito policial.

Defensa de sus asesorías: «Un trabajo intenso»

El expresidente defendió con firmeza el cobro de 660.000 euros (percibidos junto a sus hijas) a través de la consultora de Martínez, Análisis Relevante, por asesorar al lobista de la aerolínea rescatada por el Gobierno de Sánchez.

Legalidad: Insistió en que todos los ingresos han sido declarados y son «absolutamente legales».

Insistió en que todos los ingresos han sido declarados y son «absolutamente legales». Dedicación: Argumentó que realizó sus servicios «con intensidad», afirmando que es un trabajo que exige estar «muy al día de todo».

Argumentó que realizó sus servicios «con intensidad», afirmando que es un trabajo que exige estar «muy al día de todo». Desmentido de pruebas: Calificó de «falsas» las insinuaciones sobre la entrega de móviles prepago o documentación confidencial durante sus encuentros físicos, que limitó a actividades rutinarias como salir a correr.

«Trayectoria impecable»

Zapatero lamentó el escrutinio «insólito» sobre su vida privada, el cual atribuye a un intento de la oposición (PP) para desgastar su figura en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El exmandatario reivindicó su gestión entre 2004 y 2011 como un Gobierno de «limpieza notable» y aseguró que las informaciones recientes no lograrán menoscabar su crédito público.

Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso para esclarecer si hubo blanqueo de capitales en relación con los préstamos concedidos a Plus Ultra, una trama en la que Julio Martínez figura como pieza central.