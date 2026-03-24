El Gran Premio de Brasil ha dejado un sabor agridulce en Borgo Panigale. Mientras Aprilia celebra su primer doblete del año tras exhibir una superioridad incontestable, en el box oficial de Ducati (Lenovo Team) reina la autocrítica. El cuarto puesto de Marc Márquez y la caída de Pecco Bagnaia han encendido las alarmas, obligando a la cúpula italiana a dar un paso al frente para proteger a su estrella.

El talento de Marc no es un «parche»

Davide Tardozzi, team manager del equipo, ha sido inusualmente honesto al analizar el rendimiento de la Desmosedici. Consciente de que Márquez todavía arrastra secuelas físicas en su hombro derecho, Tardozzi ha querido quitarle un peso de encima al de Cervera:

«No podemos esperar que el talento de Marc nos solucione siempre la papeleta. El problema radica en la moto; su lesión no es excusa, ya que las otras Ducati también están por detrás», confesó el italiano a Motorsport.com.

El «sorpasso» de Noale

La realidad en pista fue implacable. Fabio Di Giannantonio logró salvar los muebles con un podio, pero Márquez tuvo que conformarse con la cuarta plaza, priorizando terminar la carrera ante el degradado asfalto de las curvas 11 y 12.

La amenaza: Ducati reconoce que Aprilia ha dado el «último paso» que les faltaba, situándose incluso por encima de las motos rojas en trazados específicos.

Ducati reconoce que Aprilia ha dado el «último paso» que les faltaba, situándose incluso por encima de las motos rojas en trazados específicos. La respuesta: Gigi Dall’Igna ya trabaja a contrarreloj para revertir la situación en áreas donde la moto está «perdiendo un poco» frente a sus rivales.

Austin: La hora del «Rey de las Américas»

Sin tiempo para el descanso, el Mundial se traslada este fin de semana al GP de los Estados Unidos. El trazado de Texas es el jardín particular de Marc Márquez, donde históricamente ha dominado sin oposición.

Esta cita será el termómetro real para el binomio Márquez-Ducati: