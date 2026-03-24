Hubo un tiempo en que el revés a una mano de Stefanos Tsitsipas parecía el relevo natural de la elegancia de Federer. Sin embargo, este 24 de marzo de 2026, la realidad del griego es radicalmente distinta. Tras caer de forma estrepitosa en el Masters 1.000 de Miami ante Arthur Fils (6-0, 6-1 en solo 55 minutos), el heleno se ha desplomado hasta el puesto 51 del ranking ATP, su peor posición en ocho años.

La «maldición» de los 90 y el muro físico

Tsitsipas encabeza ahora la lista de la llamada «generación maldita»: tenistas nacidos en los 90 con un talento inmenso pero atrapados entre el ocaso del Big Four y la irrupción meteórica de Alcaraz y Sinner.

El declive no es solo tenístico, sino físico. Tras el US Open de 2025, el griego confesó haber tocado fondo:

«No pude caminar durante dos días por los problemas de espalda. Pensé en retirarme; me preguntaba si volvería a jugar un partido sin dolor», admitió a la BBC.

El laberinto familiar: El eterno retorno de Apostolos

Uno de los factores más desestabilizadores ha sido su banquillo. La relación con su padre y entrenador, Apostolos, ha sido un carrusel de rupturas y reconciliaciones:

Agosto 2024: Stefanos despide a su padre buscando «su propio camino».

Stefanos despide a su padre buscando «su propio camino». Mayo 2025: Se une al legendario Goran Ivanisevic . La relación dura solo dos meses y termina en escándalo. El croata fue implacable: «Nunca he visto a un tenista menos preparado en mi vida. Dice que quiere volver al top-10 pero no hace nada».

Se une al legendario . La relación dura solo dos meses y termina en escándalo. El croata fue implacable: «Nunca he visto a un tenista menos preparado en mi vida. Dice que quiere volver al top-10 pero no hace nada». Actualidad: Tsitsipas ha regresado al refugio familiar, pidiendo perdón a su padre y aceptando que, pese a las tensiones, es la única figura en la que confía.

Radiografía de una crisis técnica

El circuito parece haber «descifrado» el juego del griego. Los analistas señalan tres grietas fundamentales:

El punto de mira en el revés: Los rivales dirigen más del 70% de los saques a su revés a una mano, donde su eficacia ha caído del 23% al 14%. Pérdida de identidad: En un intento por ser más agresivo, ha aumentado la velocidad de su derecha (+6 km/h) pero ha perdido efecto (topspin), lo que se traduce en una lluvia de errores no forzados. Fragilidad mental: Dejó de ser un rival temido. Jugadores fuera del top-50 lo han eliminado de los últimos siete Grand Slams, evidenciando que ha perdido el «aura» de campeón que le dio las ATP Finals en 2019.

¿Hay camino de vuelta?

Para este 2026, Tsitsipas ha cambiado de raqueta (firmando con Babolat) y asegura que su mayor victoria sería «terminar los partidos sin dolor». Sin embargo, el camino hacia el top-10 parece hoy más lejano que nunca. Sin un cambio táctico profundo y una estabilidad emocional real, el que fuera número 3 del mundo corre el riesgo de convertirse en un juguete roto del tenis moderno.