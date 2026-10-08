Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado

Sigue en directo el sorteo de EuroDreams. En cuanto terminen de salir las bolas, aquí tendrás la combinación ganadora y los premios.

¿A qué hora es el sorteo de EuroDreams hoy?

El sorteo de EuroDreams de hoy, jueves 8 de octubre, está previsto a las 20:50 (hora peninsular, la misma que en Ceuta). EuroDreams se sortea los lunes y jueves.

Dónde seguir el sorteo

En esta misma página: la actualizamos con la combinación ganadora en cuanto salen las bolas y, después, con el reparto de premios.

Cómo comprobar tu boleto de EuroDreams

Compara tu boleto con la combinación ganadora de esta página. Hay premio desde 2 números acertados.

El resultado solo es definitivo cuando Loterías y Apuestas del Estado publica el escrutinio oficial: antes de dar un premio por seguro, comprueba el boleto en una administración o en la web oficial.

Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos. El plazo para cobrar es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Cómo se juega a EuroDreams y cuánto cuesta

Se eligen 6 números del 1 al 40 y un número «Sueño» del 1 al 5. El primer premio no es un pago único, sino una renta mensual: 20.000 euros al mes durante 30 años; el segundo, 2.000 euros al mes durante 5 años. Cada apuesta cuesta 2,50 euros. Se sortea los lunes y los jueves.

Categorías de premios

1.ª categoría: 6 números + Sueño (renta mensual durante 30 años)

2.ª: 6 números (renta mensual durante 5 años)

3.ª: 5 números

4.ª: 4 números

5.ª: 3 números

6.ª: 2 números

Último resultado de EuroDreams (lunes 5 de octubre)

En el sorteo anterior, celebrado el lunes 5 de octubre, la combinación ganadora fue 3, 6, 16, 24, 29, 40 y el Sueño 2. No hubo ningún acertante del premio principal (6 + Sueño). Consulta el reparto de premios de ese sorteo.

Próximo sorteo de EuroDreams

El próximo sorteo de EuroDreams es el lunes 12 de octubre, a las 21:00.

Esta página se actualiza con los datos de Loterías y Apuestas del Estado; los únicos resultados oficiales son los que publica SELAE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.