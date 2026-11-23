Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, domingo 22 de noviembre, con el 14,2 % de cuota de pantalla y 1.789.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 20:59.

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Los programas más vistos del prime time

Pelicula de la Semana (El Estrangulador de Boston(2023)) (La 1): 11,2 % de cuota y 1.235.000 espectadores Salvados (Pedro Sanchez) (laSexta): 9,4 % de cuota y 1.193.000 espectadores El Secreto (Antena 3): 12 % de cuota y 986.000 espectadores GH Vip: Noche de Confesiones (Telecinco): 11,9 % de cuota y 909.000 espectadores Cuarto Milenio (Cuatro): 6,6 % de cuota y 727.000 espectadores La Ultima Hora: los Datos (La Séptima): 3,5 % de cuota y 444.000 espectadores Telenoticies Vespre (TV3): 22,9 % de cuota y 422.000 espectadores Entrevista (Irene Montero) (La Séptima): 3,2 % de cuota y 416.000 espectadores Salvados (Elvira) (laSexta): 4 % de cuota y 388.000 espectadores Al Cielo con Ella (La 2): 3,1 % de cuota y 372.000 espectadores

Ranking de cadenas del domingo

Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 16,4 % de cuota de pantalla.

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Temáticas de pago: 16,4 % Antena 3: 10,8 % La 1: 10,1 % Telecinco: 7,7 % Autonómicas (FORTA): 7,6 % Cuatro: 6,4 % laSexta: 4,9 % LA SEPTIMA: 3,4 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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