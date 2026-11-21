Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 21 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y ONCE.
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Lotería Nacional
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Primer premio: 23641 (60.000 € al décimo)
Segundo premio: 26323 (12.000 € al décimo)
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Reintegros: 0, 1, 7
Extracciones de cuatro cifras: 3410 · 6111 · 8460 · 9411
Extracciones de tres cifras: 185 · 346 · 431 · 483 · 509 · 540 · 673 · 758 · 957 · 997
Extracciones de dos cifras: 07 · 09 · 16 · 20 · 25 · 31 · 57 · 60 · 88
Noticia del sorteo: Lotería Nacional hoy, sábado 21 de noviembre: números premiados
La Primitiva
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07 · 12 · 13 · 22 · 29 · 39
Complementario: 15
Reintegro: 2
Joker: 0031430
Noticia del sorteo: La Primitiva del 21 de noviembre: combinación ganadora y premios
Bonoloto
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02 · 06 · 07 · 08 · 13 · 46
Complementario: 30
Reintegro: 8
Noticia del sorteo: Bonoloto del 21 de noviembre: combinación ganadora y premios
ONCE
Sueldazo Fin de Semana
69775. Serie 047. Reintegros 5
Noticia del sorteo: Sueldazo de la ONCE hoy, 21 de noviembre: número premiado
Mi día de la ONCE
22 de enero de 1951 · número de la suerte 03
Super 11
03, 05, 12, 14, 16, 27, 29, 31, 35, 44, 46, 48, 49, 57, 60, 65, 71, 73, 75, 76. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
322. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.
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