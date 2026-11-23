Las comunicaciones aportadas por el empresario se suman a las diligencias sobre una presunta financiación irregular desde 2017, el origen del efectivo en Ferraz y las cuentas de las primarias de aquel año.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está examinando una nueva remesa de mensajes intercambiados entre el empresario Víctor de Aldama y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, vinculados a operaciones de compraventa de petróleo a través de la estatal PDVSA, según fuentes de la investigación citadas por La Razón.

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Este material forma parte de la pieza secreta abierta dentro del «caso Koldo» para indagar en una supuesta financiación irregular del PSOE desde 2017 —año en que Pedro Sánchez recuperó la secretaría general del partido— y en un eventual blanqueo de capitales. Aldama, ya condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión por la trama de las mascarillas y acogido a la atenuante de confesión tras colaborar con la Justicia, entregó estas conversaciones hace unas semanas para ampliar lo declarado en sus comparecencias a puerta cerrada en marzo y julio.

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Operaciones petroleras y vínculos con Caracas

De acuerdo con la información recabada en el sumario, el empresario aportó previamente un documento confidencial con membrete de PDVSA fechado el 4 de febrero de 2020 —semanas después de la llegada a Barajas de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro— que, según su socio Alberto Escolano, fue ocultado en Calatayud tras la detención de Aldama en octubre de 2024 por presunto fraude al IVA de hidrocarburos y recuperado al salir de prisión un mes después.

Los investigadores sostienen que las comunicaciones acreditan un contacto fluido entre Aldama y Rodríguez al menos desde 2019 —incluida la preparación de su agenda para el viaje cancelado de enero de 2021 que preveía encuentros con cinco ministros y con Pedro Sánchez— y que el comisionista disponía de aval financiero de Caracas para operar con crudo en el mercado internacional. Las pesquisas rastrean si sociedades intermediarias, como Apamate Corporate and Trust (constituida en 2019 y administrada por el venezolano Carlos Alberto Parra Delgado), sirvieron para canalizar comisiones millonarias y nutrir de forma opaca al PSOE y a la Internacional Socialista, presidida por Sánchez desde noviembre de 2022.

La caja pagadora de Ferraz y las primarias de 2017

La pieza secreta surgió tras detectar la Guardia Civil discrepancias entre la caja pagadora de la sede de Ferraz y las entregas de dinero en metálico recibidas por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, con quien Delcy Rodríguez también mantuvo mensajes incautados incluso en octubre de 2021. El PSOE comunicó al Supremo que retiró 940.388 euros de sus cuentas bancarias para pagos en efectivo durante los años bajo escrutinio, mientras el exgerente Mario Moreno Pavón no aclaró de forma concluyente por qué cobraba esas cantidades Koldo García —o, en ocasiones, su expareja Patricia Úriz— en sobres cerrados sin destinatario.

Asimismo, el instructor del caso requirió en septiembre información al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones canalizadas durante la etapa de Sánchez, lo que incluye la campaña de crowdfunding de las primarias de 2017 —impulsada a través de la asociación Bancal de Rosas— y las aportaciones declaradas ante el Senado, donde la presidenta del órgano fiscalizador, Enriqueta Chiclano, cifró en 560.915 euros las donaciones a esa plataforma frente a los 128.908 euros citados inicialmente. El pasado 12 de noviembre, ante la persistencia de desajustes contables tras once meses de investigación reservada, el juez envió a la UCO al Tribunal de Cuentas para recabar nueva documentación.