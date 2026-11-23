El hermano del presidente del Gobierno pidió acelerar la remisión de los recursos al TSJ de Extremadura, aunque el fallo apunta a resolverse antes de marzo para abrir la puerta a un eventual recurso ante el Supremo.

Lee tambien: Condenado a un año de prisión un conductor que atropelló a un ciclista en la carretera de Benzú y huyó

La tramitación del recurso contra la condena a nueve años de inhabilitación para empleo público impuesta a David Sánchez por prevaricación administrativa en la Diputación de Badajoz seguirá pendiente de plazos procesales, pese a que la defensa del músico ha reclamado acelerar el envío de las actuaciones al órgano superior, según recoge La Razón.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

La representación letrada de David Sánchez, encabezada por el abogado Emilio Cortés, presentó un escrito apremiando a la Audiencia Provincial de Badajoz para que elevara ya los recursos a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), tras constatar que había transcurrido más de un mes desde que se formalizó la última apelación —correspondiente al expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación— sin que se produjera esa remisión.

Lee tambien: Condenado a siete años y siete meses de cárcel por grabar y poseer material de menores desnudos en la playa durante doce años

Previsiones antes de marzo y horizonte en el Supremo

A pesar de la petición de impulso procesal formulada por la defensa, el escenario apunta a que el trámite no se precipitará de forma inmediata y que el condenado deberá aguardar el ritmo del tribunal. Con todo, las previsiones apuntan a que podría haber pronunciamiento del TSJ extremeño antes de marzo.

Una resolución en ese margen temporal permitiría a David Sánchez, en caso de que se confirmara la condena dictada en Badajoz, acudir en casación ante el Tribunal Supremo para agotar la vía jurisdiccional ordinaria antes de plantear, si lo estimara oportuno, un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional.

Alegaciones de la defensa y otros recursos en curso

En su recurso de apelación, la defensa del hermano del presidente del Gobierno sostiene que la resolución incurrió en vulneración de derechos fundamentales —como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el secreto de las comunicaciones— y denuncia lo que califica como una investigación prospectiva vinculada a su parentesco familiar, argumentando además que no actuó con concierto delictivo ni con pericia jurídica.

Junto a la apelación de David Sánchez y la de Miguel Ángel Gallardo, el fallo de la Audiencia de Badajoz cuenta con otros recursos presentados tanto por las acusaciones populares —que solicitan endurecer el castigo o incorporar el tráfico de influencias— como por el Ministerio Fiscal, que ha pedido revocar la condena por considerar que se apoya en indicios insuficientes.