Las farmacias de guardia en Ceuta son el recurso más directo para seguir atendiendo necesidades urgentes cuando el resto de establecimientos cierra. Según la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, hoy martes, 14 de abril de 2026 hay 2 farmacias de guardia registradas para las franjas indicadas.

Para facilitar la búsqueda a los vecinos, a continuación se detallan las opciones por zonas y con sus horarios y teléfonos. Recuerda que la guardia puede variar según el día, por lo que es recomendable consultar esta referencia antes de desplazarte.

Zona Centro

Zurita, C.B. (Centro ciudad) – Dirección: c/. Beatriz de Silva, nº 5, local 6 – Teléfono: 956 51 23 41 – Horario: 09:00 a 23:00 – Tipo: Diurna centro ciudad

Campo Exterior

Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) – Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) – Teléfono: 956 50 04 20 – Horario: 09:00 a 23:00 – Tipo: Diurna campo exterior

Turno noche

No hay farmacias registradas para el turno nocturno / 24 horas en la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta para esta jornada.

Recomendación práctica: si necesitas acudir a la farmacia, lleva tu receta médica y, si es posible, prepara la información del paciente para agilizar la atención, especialmente en horarios en los que la demanda suele ser mayor. Ante cualquier duda, consulta el teléfono de la farmacia antes de desplazarte.