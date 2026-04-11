El servicio de ferry en el Estrecho de Gibraltar mantiene este sábado 11 de abril de 2026 una amplia programación de salidas entre Ceuta y Algeciras, con un total de 37 travesías programadas en ambas direcciones. Las compañías navieras Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea operan desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche.
Los viajeros pueden elegir entre embarcaciones Fast Ferry, con una duración de trayecto de 60 minutos, y ferries convencionales que completan la travesía en 90 minutos. El servicio se distribuye con 18 salidas desde Ceuta hacia Algeciras y 19 salidas en sentido contrario, garantizando una conexión fluida entre ambas orillas del Estrecho.
Ruta Ceuta – Algeciras
Desde el puerto de Ceuta se han programado 18 salidas hacia Algeciras durante la jornada del sábado, comenzando a las 06:00 horas con el ferry Passió per Formentera de Baleària y finalizando a las 23:00 horas con el fast ferry Ciudad de Mahón de la misma compañía.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|09:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:45
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|16:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|17:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:15
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|19:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|20:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|22:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
Ruta Algeciras – Ceuta
En sentido Algeciras-Ceuta, los viajeros disponen de 19 salidas programadas para este sábado, con el primer ferry saliendo a las 06:30 horas y el último a las 23:30 horas. La distribución horaria permite conexiones regulares a lo largo de toda la jornada.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|09:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:30
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|15:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|16:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|17:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|19:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|20:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|21:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|22:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
Recomendaciones para viajeros
Se recomienda a todos los pasajeros presentarse en las instalaciones portuarias con un mínimo de 45 minutos de antelación respecto al horario de salida, especialmente durante los fines de semana cuando se registra mayor afluencia de viajeros. Es aconsejable confirmar los horarios directamente con las compañías navieras antes del desplazamiento, ya que las condiciones meteorológicas en el Estrecho pueden ocasionar modificaciones puntuales en la programación.
Los usuarios deben llevar consigo la documentación de viaje en regla y estar atentos a los posibles cambios en las condiciones de navegación. Para una experiencia de viaje más cómoda, se recomienda consultar el estado del mar y las previsiones meteorológicas antes de emprender la travesía.