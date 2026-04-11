El precio de la luz registra este sábado 11 de abril una jornada especialmente favorable para el bolsillo de los hogares españoles, con un coste medio de 0,0845 €/kWh. Esta cifra sitúa el día en territorio verde para el ahorro doméstico, ofreciendo múltiples oportunidades para reducir la factura eléctrica mediante una planificación inteligente del consumo.

La jornada presenta un patrón muy beneficioso para los usuarios, con una amplia franja de precios económicos que se extiende durante las horas centrales del día y un contraste notable con los picos de la madrugada, que llegan a triplicar el coste de las horas más ventajosas.

Las mejores horas para ahorrar en la factura de la luz

El momento más económico para encender electrodomésticos de alto consumo será entre las 11:00 y las 12:00 horas, con un precio de tan solo 0,0526 €/kWh. Esta franja representa una oportunidad excepcional para poner en marcha la lavadora, el lavavajillas o el horno con el menor impacto posible en la factura mensual.

Por el contrario, la hora más cara del día se registra entre las 00:00 y las 01:00 horas, alcanzando los 0,1369 €/kWh, más del doble que el precio medio de la jornada. Los usuarios deberían evitar consumos intensivos durante esta franja nocturna inicial para optimizar su gasto eléctrico.

La franja más económica del día se concentra en el mediodía, donde los precios rondan los 0,05 €/kWh, creando una ventana de ahorro de varias horas consecutivas ideal para concentrar las tareas domésticas más exigentes en términos energéticos.

Evolución del precio por tramos del día

Durante la madrugada (00:00-06:00), los precios se mantienen en niveles elevados, iniciando la jornada con el pico máximo de 0,1369 €/kWh y descendiendo gradualmente hasta situarse por encima de 0,10 €/kWh durante las primeras horas.

La mañana (06:00-12:00) arranca con precios aún altos, rondando los 0,12 €/kWh hasta las 9:00 horas, momento en que comienza un descenso pronunciado que culmina con el mínimo del día a las 11:00 horas.

Por la tarde (12:00-18:00), los precios se mantienen en territorio muy favorable, oscilando entre 0,0527 y 0,06 €/kWh, ofreciendo una amplia ventana de oportunidad para el consumo doméstico eficiente.

Durante la noche (18:00-24:00), se produce una subida progresiva desde los 0,0632 €/kWh de las 18:00 horas hasta alcanzar un repunte hacia las 21:00 horas, antes de moderar ligeramente el coste hacia el final de la jornada.

Precio de la luz por horas