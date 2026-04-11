La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado 11 de abril de 2026 una jornada muy nubosa con lluvia en Ceuta. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 19°C, mientras que el viento del oeste soplará con una intensidad de 20 km/h durante gran parte del día.

Los cielos permanecerán muy nubosos a lo largo de toda la jornada, con precipitaciones que tienen una probabilidad del 100% según los datos oficiales de la AEMET. La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que fluctuarán entre el 70% y el 85%, lo que contribuirá a la sensación de ambiente húmedo característico de los días lluviosos en la ciudad autónoma.

Previsión para los próximos días

La evolución meteorológica para los próximos días en Ceuta muestra una tendencia hacia la mejoría progresiva. El domingo 12 de abril se espera un cambio notable en las condiciones, con cielos de intervalos nubosos que permitirán la entrada de algunos claros. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas de 19°C y mínimas de 14°C, aunque el viento del oeste se intensificará considerablemente hasta alcanzar los 45 km/h.

Para el lunes 13 de abril, la AEMET prevé que continúen los intervalos nubosos, con un ligero descenso térmico que situará las temperaturas entre los 12°C de mínima y los 18°C de máxima. El viento del oeste moderará su intensidad hasta los 25 km/h, ofreciendo condiciones más estables para las actividades al aire libre.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 19°C

19°C Temperatura mínima: 14°C

14°C Estado del cielo: Muy nuboso con lluvia

Muy nuboso con lluvia Viento: Oeste, 20 km/h

Oeste, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad relativa: Entre 70% y 85%

Entre 70% y 85% Índice UV máximo: 5 (moderado)

Recomendaciones

Ante las condiciones meteorológicas previstas para este sábado, se recomienda llevar paraguas o chubasquero al salir de casa, ya que la lluvia será persistente durante toda la jornada. La ropa de abrigo ligero será suficiente debido a las temperaturas suaves, aunque conviene protegerse de la humedad. A pesar de la nubosidad, el índice UV alcanzará un nivel moderado, por lo que no será necesaria una protección solar especial. El viento del oeste, con 20 km/h, no representará mayores inconvenientes para la circulación peatonal o vehicular en la ciudad.