Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, viernes 6 de noviembre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.

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Combinación ganadora del EuroJackpot

0730323544

Soles: 0206

Números: 7, 30, 32, 35, 44. Soles: 2, 6.

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Premios del sorteo

Aciertos Premio Acertantes (España / Europa) 5 + 2 Bote 0 / 0 5 + 1 699.030,00 € 0 / 3 5 236.532,20 € 1 / 5 4 + 2 4.644,70 € 1 / 42 4 + 1 343,90 € 32 / 709 3 + 2 152,60 € 83 / 1.757 4 133,70 € 51 / 1.459 2 + 2 23,30 € 995 / 26.593 3 + 1 20,80 € 1.400 / 33.331 3 17,80 € 2.848 / 73.823 1 + 2 11,00 € 5.190 / 149.506 2 + 1 10,10 € 18.222 / 489.983

Próximo sorteo

El próximo EuroJackpot se celebra el martes 10 de noviembre, con un bote de 53.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.

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Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.

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