Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, viernes 6 de noviembre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.
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Combinación ganadora del EuroJackpot
0730323544
Soles: 0206
Números: 7, 30, 32, 35, 44. Soles: 2, 6.
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Premios del sorteo
|Aciertos
|Premio
|Acertantes (España / Europa)
|5 + 2
|Bote
|0 / 0
|5 + 1
|699.030,00 €
|0 / 3
|5
|236.532,20 €
|1 / 5
|4 + 2
|4.644,70 €
|1 / 42
|4 + 1
|343,90 €
|32 / 709
|3 + 2
|152,60 €
|83 / 1.757
|4
|133,70 €
|51 / 1.459
|2 + 2
|23,30 €
|995 / 26.593
|3 + 1
|20,80 €
|1.400 / 33.331
|3
|17,80 €
|2.848 / 73.823
|1 + 2
|11,00 €
|5.190 / 149.506
|2 + 1
|10,10 €
|18.222 / 489.983
Próximo sorteo
El próximo EuroJackpot se celebra el martes 10 de noviembre, con un bote de 53.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.
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Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.
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